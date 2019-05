Am Sonnabend trifft der Handball-Sachsen-Anhalt-Ligist TSG Calbe um 17 Uhr im letzten Heimspiel der Saison auf den HSV Magdeburg.

Calbe l Doch bevor das Handballspiel beginnt, möchte sich der Verein bei den zahlreichen Fans bedanken, welche die Mannschaft immer unterstützt haben. Auch ein Mann könnte bereits dabei sein, um zu sehen, wie es beim Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten so abläuft. Hannes Krausholz, der als Nachfolger von Andreas Wiese bekannt gegeben wurde, hätte Zeit. Seine Mannschaft, der FSV 1895 Magdeburg, spielt erst am Sonntag. Doch wie kam es dazu, dass Krausholz den Posten bei der TSG übernehmen wird? „Wir hatten eine Auswahlliste. Auch sein Name war dabei und Andreas Wiese hat den Prozess unterstützt und begleitet“, sagt Abteilungsleiter Gunnar Lehmann. Der Verein ging auf Krausholz zu und er sagte zu. „Mit seinen 35 Jahren ist er jung und ambitioniert. Von der Spielphilosophie passt er gut rein“, so Lehmann.

Für Krausholz ist es auch ein Stück weit eine „Herzensangelegenheit“. Bereits vor drei Jahren war der 35-Jährige im Salzlandkreis aktiv, genau genommen bei Glinde. Der Trainer damals? Andreas Wiese. Nun wird er sein Nachfolger.

Erst der Sport, dann die Party

Doch neben den Feierlichkeiten rund um die Hegersporthalle wird ab 17 Uhr auch noch Handball gespielt. Und für die Wiese-Sieben geht es weiter um den Landesmeistertitel. Bei einem Punktverlust von Spergau und einem Sieg gegen den HSV Magdeburg wäre die Sache bereits entschieden.

Dafür müssen die Calbenser allerdings erstmal ihre Hausaufgaben erledigen, wobei sie klarer Favorit sind. „Es ist das letzte Heimspiel, da dürfen wir niemanden unterschätzen“, sagt TSG-Coach Wiese, der diesmal nicht gewohnt konkret die Schwächen der Gäste ausmachen konnte. „Sie sind eine Wundertüte, man weiß nie, wer alles anreist.“ Daher wurden im Training keine direkten Spielzüge geprobt. „Wir haben nur auf uns geguckt.“

Mahnend warnt Wiese vor den kleinen Unkonzentriertheiten, die seine Mannschaft gelegentlich zeigt. „Das darf nicht passieren. Wir dürfen den Gegner nicht aufbauen, sondern müssen gewohnt sicher auftreten.“ Wer auf jeden Fall nicht mehr unter Wiese spielen wird, ist Maximilian Weiß. Der Linksaußen ist mit einer Handverletzung nicht fit. Daher werden Ronny Krause und Marc Fritz zum Einsatz kommen. „Ronny ist der erfahrene von beiden. Er muss nur die Ruhe am Ball behalten“, sagt Wiese. Und mit einem Quäntchen Glück winkt der TSG bereits vorzeitig der Titelgewinn. Und die Party wird in diesem Fall verlängert werden.