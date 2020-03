Die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer des Glinder HV Eintracht haben gegen Mitaufsteiger HT Halberstadt einen 29:26 (14:11)-Sieg eingefahren.

Glinde l Ein Ziel haben die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer des Glinder HV „Eintracht“ weiter fest vor Augen. Der Klassenerhalt soll es am Ende der Saison sein und „einen riesigen Schritt“, wie es GHV-Coach Peter Pysall betitelte, haben die Handballer am vergangenen Wochenende getan. Das Heimspiel gegen den Mitaufsteiger HT 1861 Halberstadt wurde mit 29:26 (14:11) gewonnen. „Die Zielstellung haben wir weiter vor Augen. Den Klassenerhalt hat sich die Mannschaft auf jeden Fall verdient“, sagte Pysall im Anschluss der Partie.

Als Team gepunktet

Ausschlaggebend war das kollektive Auftreten der Mannschaft. Die Leistungsträger Max und Michael Kreyenberg sowie Maximilian Kralik zeigten eine gute Leistung. Abermals holte sich Außenspieler Kevin Tacke ein Lob vom Übungsleiter ab, der „gute Akzente gesetzt und ein paar schöne Tore erzielt hat. Aus einem guten Kollektiv kann ich aber eigentlich niemanden herausheben“, so Pysall.

Anfangsprobleme schnell behoben

Wie bereits in den Wochen zuvor hatten die Glinder zu Spielbeginn große Probleme in der Abwehr. Folglich dominierten die Gäste aus Halberstadt die Anfangsminuten. „In der Folge haben wir aber die Übergänge immer besser hinbekommen und Torhüter Philipp Giesemann zeigte dann eine sehr gute Leistung“, beobachtete der Coach. Schritt für Schritt näherten sich die Hausherren an. Die stärkste Phase hatten die Glinder dann kurz vor und nach der Pause. Vier Treffer in Serie bauten den Vorsprung auf 16:11 aus.

Die Gründe dafür lieferte Pysall nach: „Im Positionsangriff haben wir immer die richtigen Antworten gefunden. Halberstadt hatte in der Abwehr dann umgestellt und das haben wir genutzt.“ Die Gäste gingen sogar soweit, dass zwei Glinder in die Manndeckung genommen wurden. Im Vier-gegen-Vier spielten die Hausherren ihre Angriffe immer besser aus und gingen mit 24:18 in die Schlussphase.

Doch auch da passierte nicht mehr viel, denn näher als zwei Tore kamen die Gäste nicht mehr heran. Für die Glinder war es bereits der zweite Sieg in Folge. Da aber noch nicht ganz versteht, wie viele Mannschaften die Liga verlassen müssen, stapelt Pysall weiterhin tief. „Es werden auch noch ganz andere Kaliber auf uns zukommen, das ist klar. Wir gucken von Spiel zu Spiel, denn mehr ist bei uns nicht möglich“, so Pysall, denn das Personal wechselt von Woche zu Woche.

Glinde: Giesemann, Bartels - Bauer (3), Rosemeier, Maynicke (6), Max Kreyenberg (3), Kralik (7), Deumeland (1), Tacke (4), Michael Kreyenberg (5/3), Herrmann

Siebenmeter: Glinde - 3/6 - HT 1861 3/4

Zeitstrafen: Glinde 3 - HT 1861 3