Am Sonnabend um 17 Uhr treffen die Handballer der TSG Calbe auf den SV Eiche Biederitz.

Calbe l Im Verlauf der Woche gab der Handball-Sachsen-Anhalt-Ligist bekannt, dass der mögliche Aufstieg nicht wahrgenommen wird. „Auch in der neuen Saison wird die TSG Calbe in der Sachsen-Anhalt-Liga spielen. Einen möglichen Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga wird Calbe nicht wahrnehmen und hat in der vergangenen Woche den Verzicht gegenüber der spielleitenden Stelle erklärt“, heißt es vom Verein.

Abteilungsleiter Gunnar Lehmann sagt dazu: „Unter realistischer Einschätzung unserer personellen, strukturellen und finanziellen Möglichkeiten, denken wir, dass diese Entscheidung richtig ist. Wir haben sie uns nicht einfach gemacht, aber auch die Mehrheit der Mannschaft war gegen einen möglichen Aufstieg. Auch die Spielergespräche sind fast abgeschlossen, wenige Fragezeichen gibt es noch, aber insgesamt sind die Gespräche bisher sehr positiv gelaufen“.

Platz eins fest im Visier

Und auch der Noch-Coach Andreas Wiese ist der gleichen Meinung, hatte bei der Entscheidung Einfluss. „Da müssen viele Gespräche geführt werden. Wollen wir neue Spieler holen, beziehungsweise lässt der Kader einen Aufstieg zu? Wo sollen die neuen Spieler herkommen? Dann sind alle zu dem jetzigen Entschluss gekommen“, erläutert Wiese. Für die Spieler wächst der zeitliche Aufwand weiter an. Auch die Anfahrtswege würden sich automatisch vergrößern.

Für den kommenden Gegner braucht derweil keine lange Fahrtstrecke eingeplant werden. Calbe spielt in eigener Halle. Lehmann ist der Meinung, dass die Mannschaft trotz der „Nebengeräusche“ bestens gerüstet in die Partie gegen Biederitz geht. Und Wiese bekräftigt diese Aussage. Denn die Vorbereitung lief ganz normal ab. Dennoch ist der Coach sich der Lage bewusst. Denn sportlich geht es für die TSG noch um einiges. Platz eins ist weiterhin möglich, doch die Konkurrenz aus Spergau (1.) und Staßfurt (3.) verfolgt das selbe Ziel.

„Wir werden nicht nachgeben und unser Ziel erfüllen“, sagt Wiese. Und das lautet: besser als Platz drei, bestmöglich den Titel. Doch auch Biederitz ist keine Laufkundschaft, weiß der Übungsleiter. „Sie haben sich die Punkte gegen Langenweddingen verdient gehabt“, sagt Wiese über den Gegner. Zudem hat der Coach wieder die Stärken der Gäste ausgemacht. „Mit Andreas Wichmann haben sie einen sehr erfahrenden Torhüter. Auch Christoph Frank ist mit seiner Größe nicht zu unterschätzen.“ Bedeutet im Umkehrschluss: Auf die Abwehr, das Prunkstück der TSG, kommt wieder reichlich Arbeit zu. „Wir gehen gestärkt in die Partie und wollen uns gut präsentieren“, sagt Wiese.

Denn für die Calbenser heißt es im Saisonendspurt: Vollgas geben, um das große Ziel, den Titel der Sachsen-Anhalt-Liga, einzufahren.