Einen Saison-Auftakt nach Maß feierten die Handballerinnen der TSG Calbe.

Oebisfeld/Calbe l Die Sachsen-Anhalt-Liga-Auswärtspartie gegen den SV Oebisfelde wurde erfolgreich mit 34:20 (18:11) absolviert. Dabei überzeugten die Saalestädterinnen als Mannschaft. Ein glänzender Saisoneinstieg gelang den Sachsen-Anhalt-Liga-Handballerinnen der TSG Calbe. Beim SV Oebisfelde gewann das Team unerwartet deutlich mit 34:20 (18:11) und bewies dabei eindrucksvoll, welch großes Potenzial in ihm steckt. „Das war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung“, resümierte TSG-Trainer Ronald Kampe unmittelbar nach dem Spiel und rückte mit dem Teamgeist den wahren Helden des Tages in den Mittelpunkt. „Die Einstellung bei den Spielerinnen imponiert mir und die machte es am Ende auch für uns aus.“

Konzentrierter Beginn

Hoch konzentriert gingen die Saalestädterinnen in die Partie, legten mit zwei Treffern vor und ließen die Gastgeber nicht eine Minute in Führung kommen. „Der Druck nach vorn war da“, bestätigte der Trainer und auch an der Anzeigetafel war der Torhunger der TSG-Frauen zu lesen.

Maria Herrmann markierte mit ihrem Treffer zum 14:7 (22.) den Höhepunkt eines 4:0-Laufes innerhalb von nur zwei Minuten. „Das Rückzugsverhalten hat gut geklappt“, lobte Kampe und berichtete von etlichen Ballgewinnen durch die konsequente und frühzeitige Abwehrarbeit. Ebenso wusste das Konterspiel zu gefallen, aus dem heraus zum Beispiel Juliane Gaul – mit elf Treffern erfolgreichste Werferin des Spiels – immer wieder vollstreckte. Die starke Torhüterleistung sowohl von Josi Hecker als auch Ulrike Neumann rundete das gelungene Bild, das die TSG-Mannschaft in der Börde zeigte, ab.

Trotz des bereits zum Wechsel komfortablen Vorsprungs hielten die Calbenserinnen die Konzentration hoch, legten immer weiter nach und hatten den SV Oebisfelde beim 29:15 (49.) endgültig abgehängt. Der Trainer nutzte die Gelegenheit, alle Spielerinnen zum Einsatz zu bringen. Die fügten sich nahtlos in das Spiel ein, so dass die Partie von Anfang bis Ende wie aus einem Guss wirkte. „Natürlich haben wir auch Fehler gemacht, das bleibt ja nicht aus“, räumte Kampe ein, betonte aber: „Danach haben wir immer wieder unsere Ruhe gefunden.“

Zufriedener Coach

Auch wenn Kampe den Sieg im ersten Ligaspiel nicht überbewerten möchte, freute sich der Trainer über den tollen Auftakt: „Ich bin zufrieden“, schickte er viel Anerkennung in Richtung seiner Mannschaft, die in der Zwischenzeit in der Kabine ihren Auswärtssieg feierte. Natürlich alle zusammen.

TSG Calbe: Hecker, Neumann – Feilhaber (1), Gaul (11/1), Herrmann (3), Lenhart (2), Mennecke, Neumeister, Sroka (9/2), Thiele (5), Wilke (3), Wurbs

Zeitstrafen: TSG 3 - Oebisfelde 5

Siebenmeter: TSG 3/5 - Oebisfelde 2/3