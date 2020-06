Regelmäßig drängen sich Jung und Alt an der Startlinie auf dem Sportplatz in Großmühlingen. Seit vielen Jahren ist es für Läufer Tradition, an dem Lauf teilzunehmen. Individuelle Preise und Medaillen locken weit über 200 Sportbegeisterte zum Pflakuma-Lauf. Foto: Kevin Sager

Durch die Corona-Pandemie fällt auch der Pflakuma-Lauf in diesem Jahr flach. Die neunte Auflage wird erst 2021 stattfinden.

Großmühlingen l Eigentlich war der Pflakuma-Lauf aus Spaß an der Freude entstanden. So erzählt es Werner Schwenke, der zum Organisationsteam gehört. 49 Läufer waren bei der Premiere dabei. Die Startnummern und die Urkunden wurden noch händisch ausgefüllt. Bei jeder Auflage gibt es eine einzigartige Medaille. Im Jahr 2019 war die Teilnehmerzahl schon auf 225 Läufer gestiegen. Ein händisches Ausfüllen unmöglich. Doch selbst die Technik stand kurz vor dem Kollaps. Jedoch verlief alles ohne Vorfälle. Im Jahr 2020 sieht allerdings alles anders aus. Die Corona-Pandemie hat zahlreichen Laufveranstaltungen einen dicken Strich durch die Rechnung gezogen. Auch die 9. Auflage des Pflakuma-Laufs findet nicht statt, sondern wird auf den 9. September 2021 verlegt. „Die Medaillen sind fertig, auch die Präsente stehen bereit. Wir stehen in den Startlöchern und könnten morgen loslegen“, sagt Werner Schwenke. Doch die Euphorie wird gebremst.

Ruhestand verschoben

Eigentlich wollte Schwenke nämlich mit seinem 70. Geburtstag und dem zehnten Jubiläum des Laufes mit der Organisation aufhören. Durch Corona verschiebt sich der Ruhestand allerdings. Werner Schwenke wird also auch mit 71 Jahren noch den Pflakuma-Lauf organisieren. Die Absage in diesem Jahr hat jedoch auch das Organisationsteam schwer getroffen. Weit über 230 Läufer hatten sich seit März für den Lauf in Großmühlingen angemeldet. Auf das Startgeld muss allerdings niemand verzichten, denn das Organisationsteam hat sich darauf verständigt, dieses gleich für das Jahr 2021 zu nutzen.

Und der Aufwand bisher war riesig. „Wir haben schon die Sicherheitsnadel zurechtgelegt, um die Startnummern an den Läufern zu befestigen. Da kommt eine große Anzahl zusammen“, erklärt Schwenke. Zudem wurden bereits um die rund 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter zusammengetrommelt. „Wir brauchen Leute, welche die Strecken abstecken. Hinzu kommen auch Feuerwehr und Krankenwagen“, so Schwenke. Doch im Jahr 2020 wird nichts davon auf dem Sportplatz in Großmühlingen zu finden sein. In einem Gespräch mit Bürgermeisterin Ute Möbius, welche ebenfalls dem Organisationsteam angehört, genau wie Werner Schwenke und seine Frau Heide, sind alle zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, den Lauf zu verlegen. „Es bringt doch niemanden etwas, wenn sich doch jemand ansteckt“, macht Werner Schwenke klar. Denn die Gesundheit steht in Zeiten von Corona an oberster Stelle.

Bilder Silvio Kelle war bei den Pflakuma-Läufen in Großmühlingen stets in der Läuferliste zu finden. Im Jahr 2020 wird der Läufer des BSV Eickendorf ...



Werner Schwenke



Doch mit der Absage treten noch weitere Probleme in den Vordergrund, wie Schwenke deutlich macht. „Ich hoffe, der Sportplatz in Großmühlingen wird noch ein paar Jahre bestehen. Nach dem Weggang der Fußballer nach Kleinmühlingen passiert nicht mehr viel auf dem Gelände. Ansonsten wüssten wir gar nicht, wo wir hin sollten.“ Der Platz ist jedes Jahr der Start und auch das Ziel. Beim Überlaufen der Linie wird per Knopfdruck sofort die Urkunde ausgedruckt, ohne langes warten. Und bevor die Technik abermals an die Grenzen stoßen kann, wird bei Familie Schwenke mit Weitsicht geplant. „Zur Not nehmen wir einen zweiten Drucker dazu“, scherzt Schwenke.

Einzigartige Präsente und Medaille

Auch für die zahlreichen bereits gemeldeten Läufer ist es schade, denn Schwenke denkt, „dass der Lauf in jedem Jahr von allen gut angenommen wurde“. Zusammen mit dem Pflaumenkuchenmarkt in kleinem Örtchen Großmühlingen bildet der Wettbewerb in jedem Jahr eine feste Tradition. Gebrochen wird diese nun durch Corona. Aus der Bahn werfen lassen will sich das Organsationsteam davon aber nicht. Und stellen immer wieder neue Ideen vor, zumindest was die Präsente für die Läufer angeht. „Ein Jahr hatten wir sogar einen kleinen Kühlschrank von Red Bull als Präsent. Manchmal sind es Uhren oder andere kleine Sache. Die Läufer freuen sich dennoch, wenn sie sich etwas mitnehmen können“, so Schwenke.

Und um auch weiterhin mit dem Lauf im Gedächtnis zu bleiben, hat sich Familie Schwenke etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir haben unzählige Medaillen und Pokal gesammelt, welche bei uns nur rumstehen. Daher haben wir einige verändert und zum Teil auch neu beschriften lassen. Beim Jubiläum werden dann rund 250 Pokale ausgestellt und jeder Läufer kann sich einen nehmen“, meint Schwenke. Somit können die Läufer also mit zwei Pokalen den Platz in Großmühlingen verlassen.

Doch die Jubiläumsausgabe verschiebt sich eben um ein Jahr und im September 2021 steht die neunte Auflage in den Startlöchern. Mit 70 Jahren wird Werner Schwenke zusammen mit den Helfern wieder einen Lauf auf die Beine stellen, um dann mit 71 im Jahr 2022 das Jubiläum zu feiern.