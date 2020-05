Nach langer Pause absolvierten die Leichtathleten von Union Schönebeck wieder eine Trainingseinheit.

Schönebeck l Nach einer gefühlt ewigen Zwangspause des Trainingsbetriebes, die durch die Einschränkungen der Covid-19-Pandemie hervorgerufen wurde, konnten die Leichtathleten von Union 1861 Schönebeck wieder in den Trainingsbetrieb starten. Mit der Erteilung der Genehmigung der Stadt Schönebeck und des Vorstandes von Union 1861 Schönebeck sowie unter Einhaltung aller strengen Hygienemaßnahmen wurden die Athleten in kleinen Gruppen zu jeweils vier Sportlern am zurückliegenden Donnerstag zum Training ins Stadion an der Magdeburger Straße eingeladen. Betreut wird jede Gruppe von einem Trainer.

Vier Mal die Woche Training

Nach der recht langen tatenlosen Zeit ging es mit großem Eifer wieder an die anstrengenden und schweißtreibenden Übungseinheiten. Da die Landesmeisterschaften bisher noch nicht abgesagt, sondern in den Juli verlegt worden sind, bereiten sich einige Union-Athleten nun mit viermaligem Training in der Woche auf diesen Saisonhöhepunkt vor. Im Vorfeld mussten sich Michael Steffan und Heike von Mackrodt mit der Vorbereitung und der mit der Genehmigung verbundenen Auflagen beschäftigen, um einen Trainingsplan für die Sportler zu erstellen.

Die Trainer Marianne Weidner, Frank Walter, Sunny Michna und Dirk Braune waren dafür zuständig, dass das Training in geordneten Bahnen ablief. Die Athleten haben diesen Fleiß auf der Tartanbahn entsprechend gewürdigt und mit diszipliniertem und fleißigem Training dafür gesorgt, dass der hohe Zeitaufwand belohnt wurde.