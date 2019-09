Immer einen Schritt eher am Ball waren die E-Jugend-Fußballer der TSG Calbe in Blau-Weiß (r.). Foto: TSG Calbe

Gegen den SV Saxonia Gatersleben fuhren die E-Junioren der TSG Calbe einen nie gefährdeten 8:2 (5:1)-Auswärtserfolg ein.

Gatersleben/Calbe l Am zweiten Spieltag der Kreisklasse, Staffel III, war die E-Jugend der TSG Calbe in Gatersleben zu Gast. Mit dem Auftaktsieg im Rücken wollten die Saalestädter nun auch in Gatersleben siegreich sein. Am Ende kam ein nie gefährdeter 8:2 (5:1)-Auswärtsieg gegen den SV Saxonia zustande.

Nach acht Minuten führte die TSG Calbe schon mit 4:0. Jonas Laas traf bereits nach 40 Sekunden zur schnellen Führung. Jakob Sieche fiel diesmal nicht nur als Vorlagengeber auf, sondern belohnte sich mit zwei schönen Toren selbst. Ein Fernschuss von der Strafraumgrenze konnte der Torwart von Gatersleben nicht festhalten und so trug sich Linos Kriener in die Torschützenliste ein. Nach der schnellen Führung konnte das Trainerteam auch allen Spielern Einsatzzeit geben. Kaum auf dem Platz erhöhte Tom Pyszora zum 5:0 für Calbe. Die Gastgeber spielten trotz Rückstand munter mit und nutzten eine Chance und verkürzten auf 1:5.

Gatersleben steckt nicht auf

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Calbe blieb die spielbestimmende Mannschaft, es dauerte aber dennoch bis zur 37. Minute, bis Phil Kröger zum 6:1 für die TSG traf. Gatersleben gab nie auf und belohnte sich in der 46. Minute mit dem zweiten Tor zum 2:6. Jonas Laas und Felix Kindermann trafen für Calbe bis zum Abpfiff nochmal.

Somit konnte Calbe das Auswärtsspiel ohne große Mühe mit 8:2 gewinnen. Als Belohnung für den deutlichen Auswärtssieg gab es auf der Heimfahrt für die Kinder eine Runde Eis.

In der Tabelle stehen die Calbenser auf dem dritten Rang mit sechs Punkten. Am kommenden Sonntag trifft die TSG zuhause auf Schwarz-Gelb Bernburg.

TSG Calbe: Janno Wenhardt, Jonas Laas, Felix Kindermann, Jakob Sieche, Linos Kriener, Carlos Borchert, Lucas Pape, Fynn Haedecke, Gene Mänz, Noah Bergholz, Phil Kröger, Phil Langner, Michel Rust, Tom Pyszora

Tore: 0:1 Jonas Laas (1.), 0:2 Jakob Sieche (3.), 0:3 Linos Kriener (5.), 0:4 Jakob Sieche (6.), 0:5 Tom Pyszora (18.), 1:5 k.A. (19.), 1:6 Phil Kröger (37.), 2:6 k.A. (46.), 2:7 Jonas Laas (49.), 2:8 Felix Kindermann (50.); SR: Theo Erdmenger; ZS: 30