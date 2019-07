Die Tennis-Herrenmannschaft der TSG Calbe konnte durch ihren fünften Sieg der diesjährigen Bereichsliga-Saison den Aufstieg realisieren.

Calbe l Bei erbarmungsloser Hitze waren die Herren und die Damen der TSG Calbe im Einsatz. Beide Tennismannschaften fuhren Siege ein in ihrer jeweiligen Bereichsliga ein. Während die Damen auf Rang vier in der Abschlusstabelle landeten, sicherten sich die Herren ungeschlagen den Staffelsieg und sind damit für den Aufstieg in die Landesliga berechtigt.

Herren, Bereichsliga

TSG Calbe –

USC Magdeburg 4:2

Zu Gast auf der Anlage im Saalebogen war im direkten Duell um den Aufstieg der Tabellenzweite USC Magdeburg. Die Ausgangslage war klar, der Sieger würde aufsteigen, bei einem Remis hätte der Rechenschieber bemüht werden müssen. Doch dazu wollten es die Saalestädter erst gar nicht kommen lassen. André Mothes, die etatmäßige Nummer drei, verschob seine Abfahrt in den Urlaub, um der Mannschaft im Einzel helfen zu können. Dies gelang auf beeindruckende Art. Knut Sprenzel ersetzte ihn und stand für das Doppel bereit. Zwischenzeitlich gelang Magdeburg der Ausgleich, Thomas Faltin fand nie zu seinem Spiel und musste sich seinem Gegner geschlagen geben. Denny Schröder machte es besser und brachte Calbe in Führung.

Das Spitzeneinzel konnte eine Vorentscheidung bringen, doch Tim Hoppe verlor den ersten Satz (4:6). Nach einer Bewässerungspause war Hoppe besser im Spiel und drehte die Partie.

In den Doppeln setzte Calbe auf Sicherheit, da die eingespielten Doppel nicht erfolgversprechend schienen. Hoppe/Schröder bildeten das erste Doppel und dominierten. Dieser Sieg machte das zweite Doppel Sprenzel/Faltin bedeutungslos. Beide Teams saßen nach dem Spiel noch gemütlich beisammen und fachsimpelten.

Damen, Bereichsliga

TC Salzwedel –

TSG Calbe 2:4

Ebenfalls siegreich waren die Calbenser Damen. Bei extremer Sommerhitze um die 38 Grad traten die Frauen in Salzwedel an. In der Besetzung Josephine Würffel, Sabine Tobiasch, Marie Würffel und Elisa Mennecke wollte man den zweiten Saisonsieg. Nach den Einzeln stand es 2:2. Während Tobiasch und Marie Würffel ihre Einzel gewannen, mussten sich Josephine Würffel und Mennecke geschlagen geben. Wie so oft gaben die Doppel den Ausschlag. Das zweite Doppel Tobiasch/M. Würffel brachte Calbe in Front (6:2, 6:0). Im ersten Doppel hatten J. Würffel und Mennecke mehr Gegenwehr, siegten aber mit 7:5 und 6:2. Damit stand der Auswärtssieg in Salzwedel fest.