Der Aufstieg der Herren 30 des TC Blau-Weiß Schönebeck in die Landesoberliga war der größte Erfolg in der abgelaufenen Saison. Foto: Archiv

Der TC Blau-Weiß Schönebeck wurde vom Tennisverband Sachsen-Anhalt mit einem 2. Platz beim „Verein des Jahres 2019“ geehrt.

Schönebeck l Über 28 Veranstaltungen stellte der kleine Verein aus Schönebeck auf die Beine. Und spielte sich somit auch in den Aufmerksamkeitsbereich der zuständigen Gremien. Denn ein Großteil der Arbeiten und organisatorischen Aufgaben übernehmen die 81 Mitglieder selbst. Zur Freude von Marko Bittersmann, selbst Spieler und Nachwuchskoordinator beim TC Blau-Weiß Schönebeck, der stolz auf die Leistungen ist. „Das macht das Vereinsleben aus. Durch Corona mussten wir das auf Null herunterfahren. Mit der zulässigen Anzahl an Personen hat es aber auch funktioniert. Eine Hand wäscht die andere und das ist schön“, so Bittersmann. Das Engagement blieb eben auch nicht im Verborgenen. Während es im Vorjahr noch für den ersten Platz bei der Wahl zum „Verein des Jahres“ reichte, wurde der TC Blau-Weiß nun Zweiter. Die Freude trübt das aber keinesfalls: „Es ist schön, wenn zum Saisonende die Wertschätzung erfolgt. Wir freuen uns riesig und sind sehr stolz. Der von uns eingeschlagene Weg ist genau der richtige“, so der Nachwuchskoordinator.

Denn mit einem weiteren großen Erfolg bei der Wahl hatte kaum einer gerechnet. „Bei zehn Vereinen unter die Top drei zukommen ist wunderbar. Wir hätten uns auch über den fünften Rang gefreut“, bleibt Bittersmann bescheiden. Doch dafür war die geleistete Arbeit einfach zu groß. Über 28 Veranstaltungen sprechen eine deutliche Sprache. Hinzu kommt die KKH-Turnierserie und der Talentino-Club für den Nachwuchs. Auf diese Arbeit ist der Nachwuchskoordinator besonders stolz. 38 Jugendliche zählt der Verein, richtet jährlich ein Camp aus, in dem sich der Nachwuchs das Sportabzeichen sichern kann.

Sportarten miteinander vernetzen

Ebenfalls beliebt bei allen Mitgliedern ist der Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“. Organisiert und durchgeführt in Eigeninitiative. Klar, dass auch der eine oder andere Promi den Weg auf die Anlage fand. So zum Beispiel machte sich Marius Sowislo, Ex-Profi des 1. FC Magdeburg, ein Bild im Rahmen eines Tennisaktionstages. Auch Boxer Robert Stieglitz sowie Nic Marschand, Trainer von Michael Stich, schlugen ein paar Bälle über die Netze. Und waren beeindruckt.

So sehr sogar, dass die nächsten Projekte bereits in Planung sind. Denn der TC Blau-Weiß möchte Sportarten miteinander vernetzen. Zum Beispiel Tennis und Fußball. „Die Überlegung ist da, ein Fußball-Tennis-Turnier auszutragen. Wir wollen quasi den Besten im Salzlandkreis suchen“, so Bittersmann über die Idee. Durch den Beach-Tennis-Platz könnte das gesamte Turnier auf Sand ausgetragen werden, Möglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

Die Idee fand sofort Unterstützer. Denn Marius Sowislo hatte Bittersmann bereits mündlich mitgeteilt, sich am Turnier zu beteiligen Das wäre allerdings nicht das einzige Projekt, an dem der Schönebecker Verein im Hintergrund arbeitet. Denn auch „Advantage“ steht vor der finalen Austragungen. Der Antrag für die finanzielle Unterstützung ist eingereicht und steht laut Bittersmann bei den zuständigen Gremien „ganz oben auf der Prioritätenliste“. Doch was ist Advantage? „Wir wollen unsere Anlage auch anderen Vereinen anbieten, egal ob aus Barby, Schönebeck oder Calbe. Unsere Philosophie ist es, den Tennis-Verrückten auch im Winter die Möglichkeit zu bieten, trainieren zu können. Und ein bis zwei Verrückte gibt es in jedem Verein“, sagt Bittersmann im positiven Sinne.

Doch dafür müssen die Plätze umgestaltet werden. Den ersten Schritt machte der Verein bereits mit der Fertigstellung des Ganzjahresplatzes. Damit eröffneten sich neue Wege, denn zum Beispiel könnte auf diesem auch Basketball gespielt werden, oder eben Fußball. Hinzukommen soll im Zuge des neuen großen Projektes auch eine Ballwand. „Wir wollen damit erreichen, dass der Sport im Salzlandkreis, anders als sonst wo, betrieben werden kann. Durch die Corona-Pandemie steht die offizielle Eröffnung aber noch in den Sternen. „Wir wollen nicht nur fünf Personen auf der Anlage begrüßen, sondern so viele wie möglich.“ Am 10 Juni soll es eigentlich soweit sein, „wenn alles nahtlos so weiter geht, wie zur Zeit“.

Und die Zeichen stehen gut, denn das Projekt „Advantage“ soll ein weiterer großer Schritt in die Zukunft werden. Davon haben die 81 Mitglieder des Schönebecker Tennisclubs in der Vergangenheit bereits einige getan und wollen gemeinsam auch weitere machen. „Unsere Arbeit im Verein wird immer auf ganz vielen Schultern verteilt. Selbst wenn jemand ausfallen sollte, steht der nächste parat und packt mit an“, freut sich Bittersmann über die rege Teilnahme bei den verschiedensten Aktivitäten auf der Anlage. Sollte es dem TC Blau-Weiß gelingen, eine ähnliche Anzahl an Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, wird auch im kommenden Jahr eine Platzierung unter den Top fünf bei der Wahl „Verein des Jahres“ möglich sein.