Mit sieben Mannschaften gehen die Tennisspieler von Union 1861 Schönebeck in die Sommersaison 2019.

Schönebeck l Dabei spielen die Herren 30 und die Herren 60 in der jeweils höchsten Klasse Sachsen-Anhalts. Aber auch der Nachwuchs geht mit hohen Zielen in die neue Saison, steht für die U 18 doch direkt ein Highlight zum Saisonstart an. Ein Novum gibt es derweil bei der U 14. Denn zum ersten Mal meldete der Verein eine Mädchenmannschaft an.

Herren (Landesliga)

Nach dem direkten Wiederaufstieg in der Saison 2018 gilt es für die Herren in der Landesliga Nord die Klasse zu halten. Dabei soll der Kern der Mannschaft um Felix Huhn, Henning Otte und Mannschaftsführer Tom Hübner wie gewohnt von den Herren 30 und der Jugend unterstützt werden. „Wir wollen uns wieder in der Landesliga etablieren und möglichst schnell den Klassenerhalt sichern. Inwiefern es dann möglich ist, weiterhin darauf zu setzen, die Jugend mehr und mehr an die Herrenpunktspiele heranzuführen, bleibt abzuwarten“, meint Tom Hübner.

Herren 30 (Landesoberliga)

Die Herren 30-Mannschaft von Union ist auch in dieser Saison in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts, der Landesoberliga, vertreten. Das oberste Saisonziel lautet daher: Klassenerhalt. Die Landesoberliga ist trotz des Rückzuges des letztjährigen Landesmeisters, dem HTC Peißnitz, und dem Zweitplatzierten MTV Einheit sehr stark besetzt, sodass das Saisonziel nur äußerst schwer zu erreichen sein wird. Zudem sind mit Patrick Witthuhn und Nico Schellhase zwei Leistungsträger aufgrund von Verletzungen immer noch nicht bei 100 Prozent. Das Team ist dennoch gut aufgestellt und konnte sich zudem mit dem Köthener Michael Sauer verstärken.

Bilder Für Raik Deblitz und seine Mannschaft der Herren 30 geht es in dieser Spielzeit einzig um den Klassenerhalt. Foto: Kevin Sager



Am 11. Mai trifft die Mannschaft im ersten Saisonspiel auf den TC Magdeburg, der in der vergangenen Saison noch in der Ostliga vertreten war. Dieses Spiel ist sicherlich nur schwer zu gewinnen, aber früh in der Saison hat man durch die Umstellung auf Sand schon einige Überraschungen erlebt. „Um den Klassenerhalt zu sichern, müssen wir die Spiele gegen TC Blau-Weiß Schönebeck, TC Wernigerode und TC Halle 94 positiv gestalten“, blickt Mannschaftskapitän Dirk Nagel voraus.

Herren 50 (Landesliga)

Nach der ernüchternden Vorsaison mit einem enttäuschenden fünften Platz der ersten und dem Abstieg der zweiten Mannschaft, haben die Herren 50 für die kommende Sommersaison 2019 nur noch eine Mannschaft gemeldet.

Aufgrund des Abgangs vom besten Spieler Markus Timme, er wird vorerst in seiner Wahlheimat Berlin aktiv sein, der eingeschränkten Verfügbarkeit von Spitzenspieler Thomas Breyer und langwieriger Verletzungen von Hans Plümecke und Oliver Welz stehen regelmäßig nur noch fünf bis sechs Spieler zur Verfügung. Deshalb gilt es in diesem Jahr, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, den Verbleib in der Landesliga zu sichern. Um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, müssen vor allem die Routiniers Jörg Buse, Andreas Krause und Marco Gräfe ihr ganzes Leistungspotenzial abrufen. Unterstützt wird das Trio von Olaf Drangusch, Dirk Thielecke, Frank Schüler und Jens Drewes.

Herren 60 (Landesoberliga)

Die Herren 60 erspielten im letzten Jahr zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts. Mit gleicher Besetzung wollen sie dieses Jahr alles daransetzen, den Landesmeistertitel nach Schönebeck zu holen. Mannschaftsführer Rainer Peukert meint: „Wenn wir jedes Spiel in guter Besetzung angehen, dürften wir in allen Partien unsere Chancen bekommen.“

Damen 30 (Landesliga)

Die Damen 30 haben für die neue Saison an Verstärkung gewonnen. Mit Mary-Ann Lenz und Yvonne Lang unterstützen zwei weitere Damen das Team ab dieser Saison. Gleichfalls ist durch die neue Staffelmischung mit SV Wacker 09 Westeregeln auch eine völlig unbekannte Mannschaft dabei. Mannschaftsführerin Julia Reichenbach geht mit ihrer Mannschaft selbstbewusst in die Saison: „Ziel für die Damen ist es, dieses Jahr den Staffelsieg zu erspielen.“

Nachwuchs

Die Junioren U 18 haben 2019 gute Chancen, den Staffelsieg zu erringen. Gleich im ersten Saisonspiel steht mit dem Derby beim TC Blau-Weiß am 4. Mai ein Höhepunkt an.

Die Mannschaft der Mädchen U 14 ist zum ersten Mal gemeldet. Sie werden drei Punktspiele absolvieren und erkennen, dass sie schon viel im Training gelernt haben und ihr Können bereits groß ist. Der Verbleib in der Staffel wurde als Ziel genannt.