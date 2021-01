Ein mehr als erfolgreiches Wochenende liegt hinter den fleißigen Kilometer-Sammlern im Salzlandkreis. 3.903 Kilometer wurden absolviert.

Salzlandkreis l Viele nutzten das bessere Wetter am Freitag und Sonnabend, um den Kopf an der frischen Luft freizubekommen. Somit wurden Wiesen und Waldwege unsicher gemacht. Mit dabei waren neben den „alten Hasen“ auch zahlreiche neue Sportbegeisterte, die sich in 80 Tagen um die Welt bewegen wollen. Zwei Einheiten am Tag waren dabei nicht ungewöhnlich.

Zwei Einheiten pro Tag

So sieht es zum Beispiel bei Alf Krafczyk aus Glinde aus. Einer Einheit in der Natur folgte am Sonntagabend eine Radrunde im „Glinder Keller“, wie Krafczyk selbst schreibt. Ein gefundener Wochenend-Ausklang, bevor es für die Sportbegeisterten zurück in den stressigen Arbeitsalltag ging.

Daran haben in den vergangenen Tagen aber nur die wenigsten gedacht. Abermals wurde das Sport- und mit dem Familienleben verbunden. Söhne, Töchter und sogar die Enkelkinder wurden zur Aktivität gebracht und sammelten weiter fleißig Meter. Während Christopher Witt aus Schönebeck in der vergangenen Woche bereits seinen Sohn Liam Noel zum Laufen überzeugen konnte, war am Wochenende die gesamte Familie inklusive der beiden Hunde gefordert. Bei einem gemütlichen Spaziergang kamen 8,66 Kilometer zusammen.

Bilder Ellie Mair (Foto) war mit ihrer Tante Anna Scharsig, beide sind beim RSV 1921 Kleinmühlingen aktiv, mit dem Rad unterwegs. Foto: privat.



Familie Albrecht, bestehend aus Philip (l.), Petra (r.) und Stephan aus Calbe, nutzte das Wochenende für eine Familien-Tour. Foto: privat.



Anke Kirch (l.) aus Großmühlingen erkundete zusammen mit Enkelin Luise den Heimatort. Foto: privat.



Auf eine ausgiebige Radtour begab sich Thomas Stacke aus Schönebeck mit seiner Frau Janet.Foto: privat.



Familie Witt war nicht die einzige, die das Wochenende zum gemeinsamen Bewegen nutzte. Ellie Mair und ihre Tante Anna Scharsig vom RSV 1921 Kleinmühlingen haben das Radfahrtraining an die frische Luft verlegt, da aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ein effizientes Training in der Halle nicht möglich ist.

Auf dem Drahtesel war ebenfalls Thomas Stacke, der Abteilungsleiter der Classic-Kegler von Union Schönebeck, unterwegs. An seiner Seite war Frau Janet. Stacke nutzte die Zeit, um von der 0:1-Derbyniederlage des 1. FC Magdeburg gegen den Halleschen FC abzuschalten. Der Weg führte das Ehepaar von Schönebeck aus über Glinde, Pömmelte, und Zeitz wieder zurück in die Elbestadt. Satte 44 Kilometer kamen somit zusammen.

Das Blau-Weiße Herz schlägt auch in der Brust von Lutz Müller aus Neundorf. Immer „wenn unsere FCM-Jungs ran müssen“, ist auch Müller aktiv. Die 9,68 Kilometer lange Runde brachte dem Verein aus der Landeshauptstadt Magdeburg allerdings diesmal kein Glück. Vom Klassenerhalt der Elf um Chefcoach Thomas Hoßmang ist Müller aber vollends überzeugt.

Aber nicht nur die Familienausflüge standen am Wochenende ganz hoch im Kurs. Die „Einzelkämpfer“ sorgten zahlreich dafür, dass weitere Kilometer von der Uhr gestrichen werden können. So machte sich Karin Knabe aus Zens allein auf den Weg und absolvierte eine 5,27 Kilometer lange Strecke. „Null Grad, Schneegriesel und den ganzen Weg für mich alleine“, betitelte Knabe ihr Foto vom völlig verwaisten Weg. Die Nordic-Walking-Runde war dennoch ein voller Erfolg.

Am Sonntag schreckte das Wetter die zahlreichen Sportler allerdings etwas ab. Steffen Kuse schrieb zu seinem „Beweisfoto“: „Zum Glück bin ich gestern (am Sonnabend, Anm. d. Red.) gefahren“. Allgemein waren die Fahrräder am Wochenende auch wieder öfter gefragt als die Laufschuhe.

Nach über einer Woche lässt sich auch das erste kleine Fazit ziehen. Weiterhin sind die Menschen aus dem Salzlandkreis sehr an der Bewegung interessiert. Die Einsendungen reißen nicht ab und immer wieder kommen neue Gesichter dazu. Als Ausgleich zum Alltag werden die Sportangebote, die auch ohne ein Fitnessstudio zu bewältigen sind, gerne angenommen. Der allgemeine Grundtenor der Sportler lautet bisher: „Super Aktion, wir machen weiter.“ Liebe Leser, genau darauf hoffen auch wir!