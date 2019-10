Zum Staßfurter Team in der neuen Saison gehören (v.l.) Manuel Trautwein, Anton Buchholz, Matthias Kaschel, Lucas Schinzel, Matteo Schinzel, Miriam Puchta, Laura Surauf und Luca Kisner. Foto: Verein

Der SV Lok Staßfurt setzte sich im ersten Spiel der Landesliga-Saison mit 7:1 gegen den VfB Merseburg durch.

Staßfurt l Am Sonntag bestritt die erste Mannschaft des SV Lok Staßfurt ihr erstes Heimspiel in der Landesliga-Saison 2019/20. Geplant waren zwei Spiele, jedoch musste der FSV Nienburg 1990 krankheitsbedingt das anschließende Derby absagen. Im Vorfeld wurde die freie Zeit genutzt, um das diesjährige Mannschaftsfoto aufzunehmen.

Die Gegner des VfB Merseburg betraten pünktlich 10 Uhr die Badminton-Halle des Salzlandcenters. In den ersten Spielen wurden die beiden Herrendoppel und das Damendoppel gespielt. Anton Buchholz und Lucas Schinzel mussten sich im ersten Herrendoppel in zwei Sätzen geschlagen geben. Das zweite Herrendoppel konnten Matthias Kaschel und Manuel Trautwein klar, auch in zwei Sätzen, für die Bodestädter gewinnen. Auch im Damendoppel gaben Miriam Puchta und Luca Kisner ihr Bestes und gewannen dieses.

Als nächstes wurden die ersten beiden Herreneinzel und das Dameneinzel gespielt. Buchholz und Schinzel gewannen sowohl das erste als auch das zweite Herreneinzel in zwei Sätzen. Laura Surauf spielte erstmals seit langer Zeit wieder das Dameneinzel. Den ersten Satz musste sie noch knapp abgeben, die beiden folgenden Sätze konnte sie dann aber klar gewinnen. Der Sieg war den Staßfurtern nun mit den bisherigen fünf Punkten nicht mehr zu nehmen.

Abschließend wurden noch das dritte Herreneinzel und das Mixed gespielt. Das Herreneinzel bestritt der Jüngste im Staßfurter Team – Matteo Schinzel. Mit seiner auf internationalen Turnieren gewonnen Erfahrung konnte er dieses Spiel in zwei Sätzen gewinnen. Das Mix musste gegen das erfahrene Duo aus Merseburg über drei Sätze gehen. Surauf und Kaschel holten mehrmals einen Rückstand auf und konnten den zweiten und dritten Satz für sich gewinnen und machten das 7:1 perfekt.