Beim 1:1 (1:1) des SV Förderstedt im Testspiel gegen Germania Kroppenstedt haben sich drei Spieler verletzt.

Staßfurt l Genau das, was keiner Mannschaft zu wünschen ist, passierte am Wochenende dem Landesklassisten SV Förderstedt. Beim 1:1 (1:1) im Testspiel gegen den SC Germania Kroppenstedt verletzten sich gleich drei Spieler. „Unter diesen Umständen konnten wir mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden sein“, so Coach Artan Isufi. „Das tut richtig weh.“

Devis Drici, Martin Gutsche und Necirvan Isa bekamen Blessuren ab. „Das sind ganz wichtige Spieler“, so Isufi. Werden sie langfristig fehlen? „Das ist noch nicht raus, alle wollten zum Wochenstart zum Arzt.“

Doch im dritten Test der Vorbereitung wurden auch ein paar sportliche Schlüsse gezogen. Vor allem die erste Hälfte hat dem Spielertrainer gefallen. „Da haben wir den Gegner dominiert.“ Ehsan Rasooli vergab dabei abermals eine „hundertprozentige Chance“ nach 15 Minuten. Nach einer guten Kombination über die späteren Pechvögel Isa und Drici fiel dann aber das 1:0 durch Naweed Paghmani, der nur noch einschieben musste (20.). Nachdem Gutsche eine weitere gute Chance liegen ließ, glich der Gast aus. „Das darf so nicht passieren“, so Isufi. Nach einem Ballverlust der Förderstedter auf der linken Seite kam der Bördeoberligist zum Ausgleich.

Zweite Hälfte

In der zweite Hälfte baute der Gastgeber dann aber ab und kann sich noch bei Marco Janich bedanken, der zahlreiche „hervorragende Paraden“ zeigte. Der neue Keeper Norman Reinhold war aus privaten Gründen noch nicht dabei, soll aber im nächsten Testspiel, beim Landesklassisten Olympia Schlanstedt am kommenden Sonnabend, dann sein Debüt feiern.

SV Förderstedt: Janich - Kerwin, Conrad, Paghmani, Böttger, N. Isa (70. Bayram), I. Isa, Fritsch, Drici (17. Gutsche), H. Isa, Rasooli

Tore: 1:0 Naweed Paghmani (20.), 1:1 Michael Zeppernick (38.), SR: Dustin Neumann