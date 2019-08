Der HV Rot-Weiss Staßfurt II steckt mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison.

Staßfurt l An diesem Wochenende müssen die Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt II mal wieder mit einem etwas größeren Ball Vorlieb nehmen. Für den Verbandsligisten steht morgen um 15 Uhr im Stadion der Einheit ein Testspiel auf dem grünen Rasen an gegen die Kreisklasse-Fußballer der SG Atzendorf II/SV 09 Staßfurt III.

Doch das passt ganz gut in die aktuelle Vorbereitung der Staßfurter. Bis zu diesem Wochenende haben sie nämlich seit Anfang des Monats nur an der frischen Luft trainiert. „Wir waren laufen und schwimmen und haben an der Grundkondition gearbeitet“, gibt Coach Mario Kutzer einen Einblick. Dass der Handball so lange keine Rolle spielt, sieht er absolut nicht problematisch: „In sechs bis acht Wochen verlernen die Jungs das ja nicht.“

Ein größeres Problem sieht Kutzer da mit Blick auf die Liga, die in einem Monat startet. Jedoch für die Staßfurter Reserve wieder in der Südstaffel. In dieser waren sie zwar einige Jahre zuhause, hatten sich aber im Laufe der vergangenen Saison mit der Nord-Staffel angefreundet. „Wir finden das alle nicht so toll, die Wege sind wieder viel länger. Aber ich möchte auch nicht rumheulen.“

Auch wenn der Coach das mit Blick auf das eingebüßte Personal im Sommer genauso könnte. Denn mit Paul Hoffmann verabschiedete sich ein sehr wichtiger Spieler in die erste Mannschaft. Zudem gaben Martin Dittmar und Christian Kunze ihr Karriereende bekannt. Einen externen Neuzugang gibt es hingegen nicht. Die Staßfurter wollen auf die eigene Jugend setzen.

„Wir haben zwei Spieler aus der A-Jugend jetzt fest eingeplant“, verrät Kutzer. Fabian Rübenack (Halblinks) und Justin Becker (Kreis) haben sich beim Pokalfinalisten im Vorjahr schon erste Sporen verdient und sollen nun fester Bestandteil der RWS-Reserve werden. Auch Marian Spadt aus der ersten Mannschaft wird künftig wieder das Trikot der Zweiten tragen. Auf dem Rasen sollen die „Neuzugänge“ nun beweisen, wie gut sie schon in das Team integriert sind. Ab der kommenden Woche geht es dann auch wieder mit dem Handball zur Sache.