Bei der männliche A-Jugend des SC Magdeburg kassierte Wacker Westeregelns eine 16:49 (8:26)-Niederlage

Magdeburg/Westeregeln l Nach der Niederlage in Gommern verlor Wacker Westeregelns männliche A-Jugend auch ihr zweites Auswärtsspiel in Folge. Im Gegensatz zur überraschend deutlichen Pleite in Gommern war die klare Niederlage beim Staffelfavoriten des SC Magdeburg keine große Überraschung. Mit 49:16 (26:8) gewannen die Magdeburger souverän auch ihr drittes Saisonspiel und sind nun als einziges Team in der Liga noch ohne Punktverlust.

Von Beginn an sorgten die Magdeburger für klare Verhältnisse und führten bereits nach fünf Spielminuten mit 4:0. Erst in der 6. Spielminute gelang Wacker der erste Treffer im Spiel zum 1:4 durch Felix Großheim. Doch eine entscheidende Wende konnte Wacker zu keiner Zeit einleiten. Die Qualität in der Breite ist beim SC Magdeburg einfach auf allen Spielpositionen einmalig in der Liga. Somit sind die Magdeburger nur sehr schwer auszurechnen und im Angriff haben sie eine sehr hohe Durchschlagskraft. Dennoch war das Ziel, die Niederlage in Grenzen zu halten. Das ist der Mannschaft um Trainer Tobias Myrrhe an diesem Tag jedoch nicht gelungen. Wacker leistete sich insgesamt zu viele Fehler und hat auch im Angriffsspiel zu viele Bälle liegen gelassen.

Die Niederlage wirft das Team jedoch nicht aus der Bahn. Der volle Fokus liegt nun auf dem nächsten Heimspiel gegen die TSG Calbe, die mit einem Punkt weniger direkter Tabellennachbar (8.) von Westeregeln (7.) ist. Am Sonnabend (16 Uhr) möchte die Mannschaft mit einem Sieg das nächste Erfolgserlebnis einfahren und den guten Mittelfeldplatz verteidigen.

Wacker: Alec Stolze, Elias Meyer - Florian Stingl (1), Felix Großheim (1), Matti Schönbein (5), Luca Elsner (7/2), Dennis Raisch (1), Jakob Meier, Paul Kupke, Yannick Meier (1).

Siebenmeter: SCM 1/1 - Wacker 3/2 Zeitstrafen: SCM 1 - Wacker 2