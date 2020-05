Der Landesschachverband hat sich erste Gedanken gemacht, wie die Spielzeit 2019/20 fortgesetzt werden kann.

Staßfurt l Am 19. Mai hat der erweiterte Spielausschuss die Fortsetzung des Spielbetriebs der Saison 2019/2020 beschlossen. Dies gilt unter der Bedingung, dass die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt zulässt, dass die Austragung sportlicher Wettkämpfe auf der Grundlage der gemäß LTO, Abschnitt D, Punkt 3 aufgeführten räumlichen Bedingungen wieder möglich ist. „Die jüngsten Festlegungen der Landesregierung Sachsen-Anhalt berechtigen zur Hoffnung, dass weitere Lockerungen noch im Sommer erfolgen werden“, heißt es von Seiten des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt.

Vorsichtig optimistisch ist auch Andreas Mann, Vorsitzender der SG Einheit Staßfurt. „Derzeit ist noch nicht absehbar, wann es wieder losgehen kann, aber wir stehen in den Startlöchern. Letztlich müssen wir uns als Verein aber ohnehin den Entscheidungen des Landesverbandes beugen“, merkt er an. Dabei ist es durchaus im Interesse des Vereinschefs, dass die Spielzeit fortgesetzt wird, denn die erste Mannschaft der SG Einheit kämpft in der Bezirksoberliga noch um den ersten Platz. „Da läuft es endlich mal gut für uns und dann wird die Saison abgebrochen“, spricht Mann lachend den knappen Vier-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Lok Aschersleben an.

Bis es jedoch weitergehen kann, hat der Verein eine Alternative für alle schachbegeisterten Mitglieder gefunden. Auf der Onlineplattform lichess.org wurde ein vereinsinterner Gruppenraum erstellt. Interessierte Spieler können sich dort anmelden und gegen andere Vereinsmitglieder antreten. „Wir werden bei ausreichend Teilnehmer auch kleine Turniere anbieten. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, auf dieser Seite viele Schachaufgaben zu lösen und zu trainieren“, teilt Mann auf der Homepage der Bodestädter mit. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass bereits einige von der SG Einheit Staßfurt organisierte Turniere ausgetragen wurden.

Doch nicht nur vereinsintern können die Salzländer so wieder Wettkämpfe bestreiten. Parallel dazu wird beispielsweise die U 12-Bundesliga online ausgetragen – mit reger Beteiligung der Einheit-Spieler. „Die Jungs und Mädels haben dabei richtig gute Ergebnisse erzielt“, lobt Mann. „Nur an einem Spieltag wurden wir nicht benachrichtigt, dass er stattfindet und konnten deshalb nicht teilnehmen. Das ist eben der Nachteil an online ausgetragenen Turnieren.“ Nicht nur bei den Staßfurter Schachspielern ist man sich deshalb einig: Es kann gar nicht früh genug wieder von Angesicht zu Angesicht losgehen.