Sportliche Höhepunkte sind derzeit rar gesät. Viele Veranstaltungen wurden oder werden noch abgesagt.

Stendal l Die Organisatoren des Stark-fürs-Leben-Pokals hoffen allerdings auf eine Durchführung des Kraftsport-Wettkampfes für einen guten Zweck.

Beck gründet Initiative 2012

Der Kraftsportler Oliver Beck gründete 2012 seine Initiative Stark fürs Leben und unterstützt seither ehrenamtlich viele Menschen und soziale Projekte in der Region.

Dazu gehört auch die Veranstaltung Stark-fürs-Leben-Pokal, die sich mittlerweile zu den erfolgreichsten Kraftsport-Events in Deutschland gemausert hat. Der 9. Stark-fürs-Leben-Pokal wird dieses Jahr bereits zum dritten Mal im großen Festsaal des Hotel Schwarzer Adler in Stendal ausgetragen.

Bilder Olympiasieger Kevin Kuske ist Schirmherr der Veranstaltung in Stendal. Foto: Beck



Ausgetragen beim Wettkampf im September soll auch wieder der Griffkraftpokal. Foto: Frank Kowar



Die Benefiz-Veranstaltung wird erneut im Schwarzen Adler ausgetragen. Links Geschäftsführer Rico Festerling. Foto: Frank Kowar



Armdrücken stand auch im Vorjahr auf dem Programm des Events in Stendal. Foto: Frank Kowar



Veranstaltung geplant am 26. September

Es ist für die Teilnehmer und Gäste ein Saal mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Der Wettkampf wird auf einer großen Bühne stattfinden. Allen Teilnehmern steht ein geräumiger Aufwärmbereich mit drei Bänken zur Verfügung.

Bodybuilding-Show mit Classics-Sieger Zankl

Im Saal kann man in gemütlicher Runde leckere Speisen und Getränke zu sich nehmen. Im Eingangsbereich werden die Teilnehmer und Gäste am Tresen mit Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen verwöhnt. Wer lieber an der frischen Luft essen möchte, kann es sich auf der schönen Terrasse gemütlich machen und das hoffentlich schöne Wetter genießen.

Im Nebenraum findet der 3. Stark-fürs-Leben-Griffkraftpokal statt. Das ist zudem die Ostdeutsche Meisterschaft.

Zudem gibt es eine Bodybuilding-Show mit Classics-Sieger Florian Zankl.

Auch Schirmherr und Olympiasieger Kevin Kuske hat ein Ziel für diese Veranstaltung. Er will nicht nur seinen Teil zum Gelingen des Wettkampfes beitragen, sondern in diesem Jahr auch die 200-Kilogramm-Marke knacken. Somit bereitet er sich ehrgeizig auf den 26. September 2020 vor und freut sich schon sehr auf den Wettkampf und auf alle Teilnehmer.

Teilnehmerzahl werden begrenzt

Denn gerade die tolle Atmosphäre und der freundschaftliche Umgang unter den Sportlern ist ihm besonders in Erinnerung geblieben.

Die Vorbereitungen für den Benefiz-Wettkampf laufen natürlich weiter auf Hochtouren, auch wenn anders als in den vorherigen Jahren. Vieles gilt zu klären, aber der Veranstalter ist weiterhin guter Hoffnung, dass der 9. Stark-fürs-Leben-Pokal im großen Festsaal des Hotel Schwarzer Adler in Stendal stattfinden wird.

Ab 26. Juni können die Meldungen erfolgen. In diesem Jahr muss mit Anmeldung auch die Startspende überwiesen werden. Erst dann ist eine Teilnahme möglich.

Natzschka will 300 kg drücken

Aufgrund der zu erwartenden Meldungen müssen die Teilnehmerzahl in diesem Jahr begrenzt werden.

150 war im Vorjahr schon die Maximalzahl. Sollte diese erreicht sein, können keine weiteren Meldungen mehr abgegeben werden. Der frühe Vogel fängt also den Wurm.

Etwas erscheint noch spannend: Der Chemnitzer Felix Natzschka will beim Wettkampf versuchen 300 Kilogramm zu drücken, er hat im Vorjahr 290 Kilogramm gedrückt.

Vorbereitungen auf den Kinder-Pokal laufen

Auch die Vorbereitungen für den 1. Stark-fürs-Leben-Kinder Pokal laufen bei den Organisatoren auf Hochtouren.

Dabei sind für Kinder von drei bis zwölf Jahren folgende Disziplinen angedacht: Medizinballheben, Übungen mit den Hanteln oder mit ausgestrecktem Arm einen Gegenstand halten.

„Die Disziplinen beim Kinderpokalwettbewerb werden natürlich dem Alter entsprechend angepasst. Es geht um den Spaß. Das soll erst einmal ein kleiner Wettkampf werden. Wir wollen schauen, wie und ob er überhaupt angenommen wird“, sagt Beck.

Am Ende wird es für die Kinder ein paar Preise geben. Danach können sich die Kinder auch mit Olympiasieger Kuske, der seine Medaillen mitbringt, zur Erinnerung fotografieren lassen.

Tä­to­wie­ren für den guten Zw

Sollte der Termin am 26. September aufgrund der jetzigen Situation verschoben werden müssen, wird es einen Ausweichtermin für dieses Jahr geben. Die Meldung und die gezahlte Startspende bleiben selbstverständlich bestehen.

Wie in den vergangenen Jahren zählt jedes gedrückte Kilogramm. Am Ende werden alle gestemmten Kilos zusammen gerechnet und in Spenden-Euros umgerechnet. Zur Spendensumme kommen auch die Einnahmen aus Verpflegung, Startgeldern und Tombola hinzu.

Der gesamte Erlös kommt dem Ambulanten Kinderhospizdienst Altmark in Stendal und der Krebsgesellschaft Sachsen-Anhalt in Halle zu Gute.

Wer Interesse hat, kann sich übrigens auch für den guten Zweck tätowieren lassen.

Eintritt ist frei

Der Eintritt zur Veranstaltung ist wie in jedem Jahr frei.