Die DBSV-Hallen-Deutschen-Meisterschaften verliefen für die Bogensportler des Kuhfelder Sportvereins unerwartet erfolgreich.

Lauchhammer/Kuhfelde l In Lauchhammer/Kleinleipisch gingen die Bogensportler „Bögen ohne Visier“ an den Start.

Fünf Kuhfelder Jagdbogen-Nachwuchssportler standen an der Schützenlinie. Friedrich Tepelmann ist der jüngste DM-Medaillengewinner der Kuhfelder Abteilungsgeschichte. Mit acht Jahren gewann er seine erste Einzelmedaille.

Tepelmann holt Gold

Am Sonnabend holte er sich in der AK U12m mit zehn Jahren seinen ersten deutschen Einzeltitel. Mit seinen 487 Ringen stellte er einen persönlichen Rekord auf und freute sich riesig über die Goldmedaille. Max Rohde hat ebenfalls Kuhfelder Geschichte geschrieben. Er hat als erster Bogensportler in zwei Bogenarten Medaillen gewonnen. Der Compound-Schütze wollte auch mit dem Jagdbogen auf Ringe-Jagd gehen – und das ist ihm bei dieser DM gelungen. Er wurde in der gleichen AK mit 459 Ringen hinter Friedrich Deutscher Vizemeister und machte den Kuhfelder Doppelerfolg perfekt.

Joana-Marie Panhey ist erst seit September Bogensportlerin. Von Beginn an zeigte die talentierte Schützin mit ihren Erfolgen, dass es ihre Sportart ist. Die Krönung war der Titelgewinn in der U12w-Klasse. Am Ende freute sie sich über ihre 494 Ringe, die Goldmedaille sowie den neuen Deutschen und Landesrekord. Als mentale Unterstützung reisten ihre Eltern mit ihrer Schwester und jüngster Kuhfelder Bogensportlerin Hermine-Marie an.

Thoms wird Zweite

In der Altersklasse U20m wurde Mio Thoms mit 495 Ringen Zweiter. Auch er stellte einen persönlichen Rekord auf. Marlon Michaelis stand in der U14m-Wertung an der Schützenlinie. Mit 371 Ringen belegte er den sechsten Rang. Er erhielt eine Urkunde.

Joana-Marie Panhey, Mio Thoms und Friedrich Tepelmann wurden in den Nachwuchsklassen Deutsche Meister. Mit sehr guten 1476 Ringen gewannen sie vor den Dresdener Bogenschützen mit 1362 Ringen und dem BSC Chemnitz Rabenstein mit 1234 Ringen die Goldmedaille.

Am Nachmittag spannte Gunter Langner in der Ü45-Blankbogenklasse seinen Bogen. Mit 391 Ringen belegte er den 22. Platz.

Am Sonntagvormittag starteten die Kuhfelder Erwachsenen-Jagdbogensportler. Christina Kassuhn wollte irgendwann die 500er-Ringe-Marke knacken. Bei dieser DM ist es ihr endlich gelungen. Am Ende war sie überglücklich über ihre 508 Ringe. Damit hat sie die höchste Ringzahl der Kuhfelder an diesem Wochenende geschossen. Der Lohn waren die Bronzemedaille in der Damenklasse und ein neuer Landesrekord.

Jörg Simke ging in der Ü55-Wertung an den Start und kam auf 481 Ringe. Mit dieser Ringzahl belegte er den 13. Platz. Thomas Janikulla erreichte in der Klasse Ü45 mit 435 Ringen den 20. Platz.

Mutuschev feiert Premiere

Für Saikhan Mutuschev war es die erste DM-Teilnahme. Er schoss mit seinen 435 Ringen persönliche Bestleistung. Am Ende kam er in der Herrenklasse auf den 14. Rang. Die Kuhfelder Mannschaft mit Christina Kassuhn, Thomas Janikulla und Jörg Simke belegte den zehnten Platz.

„Diese Hallen-Deutschen-Meisterschaften waren die erfolgreichsten in der 13-jährigen Abteilungsgeschichte. Mit insgesamt fünfmal Gold, dreimal Silber, dreimal Bronze, einem neuen deutschen Rekord, drei neuen Landesrekorden sowie vielen guten Ergebnissen und Platzierungen schließen wir diese Hallensaison ab. Ich freue mich riesig über diese Ergebnisse“, so KSV-Abteilungsleiter Peter Gütschow.