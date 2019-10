Ein tolles Bild kurz vor den Kämpfen: Kulttrainer und Ehren-Präsident des 1. Boxclub Altmark Stendal, Ulli Wegner, konnte aus beruflichen Gründen nicht persönlich zur 5. Stendaler Boxgala kommen. Er schickte aber per Video die besten Grüße nach Stendal und wünschte der Veranstaltung ein tolles Gelingen. Foto: Thomas Wartmann

Der 1. Boxclub Stendal hat die fünfte Auflage der Stendaler Boxgala veranstaltet.

Stendal l „Boxen ist wieder im Kommen“ – Das sagte kürzlich Bernd Bönte, der Manager der Klitschko-Brüder. Das war aber auch auf der 5. Stendaler Boxgala im Sonnabend im Hotel Schwarzer Adler zu erleben. „Wir sind alle happy und zufrieden“, freute sich Christoph Schlender, Vorsitzender des 1. Boxclub Altmark Stendal, nach der Veranstaltung, die bis nach Mitternacht in den Sonntag hinein reichte.

Im voll besetzten und ausverkauften Festsaal heizten die Veranstalter mit einer tollen Show das Publikum so richtig ein. Die südafrikanische Sängerin Nonhle Beryl (bekannt aus König der Löwen), ein Trompeterduo aus Berlin und eine LED-Show eröffneten den Abend.

Festerling stolz über die Entwicklung

Danach war der 1. Boxclub Altmark Stendal an der Reihe. Präsident Rico Festerling durfte verkünden: „Die Erfolgsgeschichte unseres Vereins geht weiter.“ Er erinnerte an die sportlichen Ergebnisse bei den Deutschen Meisterschaften und den Landesmeisterschaften. Auch die Projekte „Integration durch Sport“ oder „Boxen gegen Gewalt“ gehören zum Verein. Aus dem Wettbewerb „Sterne des Sports“ ist in diesem Jahr der 1. BC Altmark Stendal als Sieger hervor gegangen. Weiterhin stellten die Altmärker Yoan Pablo Hernández, ein kubanischer Ex-Weltmeister, als jetzigen Stendaler Trainer noch einmal vor.

Bilder Zum Showteil gehörte auch eine LED-Show, die mit viel Beifall bedacht wurde. Foto: Frank Kowar



Ringsprecher Sven Jaluschka, der sonst beim 1. FC Lok Stendal Stadionsprecher ist, im Interview mit Jürgen Brähmer, dem Stargast der 5. Boxgala. Foto: Frank ...



Im ersten Kampf des Abends standen sich Remi Bojani (Braunschweig, rotes Trikot) und Falah Fedale (Kampfgemeinschaft Stendal, THE) gegenüber. Foto: Thomas Wartmann



Nach dem ersten Kampf jubelte der Braunschweiger Falah Fedale über den Sieg. Foto: Frank Kowar



Zu einem Boxabend gehören auch die Nummerngirls, egal ob bei Profi- oder wie in Stendal bei Amateurkämpfen. Foto: Frank Kowar



Vor den Kämpfen wurden am Sonnabend im Schwarzen Adler die einzelnen Boxer den Zuschauern vorgestellt. Foto: Frank Kowar



Prominentester Ehrengast der Veranstaltung war aber Welt- und Europameister Jürgen Brähmer. „Mir hat es hier sehr gut gefallen. Besonders die Räumlichkeiten sind toll. Das habe ich im Amateurboxen noch nicht erlebt. Man sieht, hier wurde etwas mit Herz gemacht“, so Brähmer. Weiter begrüßte der Veranstalter unter anderem SES-BOXING mit Promoter Ulf Steinforth oder den ehemaligen DDR-Boxer Karl-Heinz Krüger. Er hat Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gewonnen.

Die anschließenden Wettkämpfe gingen von 57 kg bis 100 kg. Bitter für den Stendaler Aziz Hussein, der nach Rückenschmerzen nicht in den Ring steigen durfte.

Insgesamt hat die 5. Stendaler Boxgala bewiesen – Boxen ist wieder im Kommen.