Die Boxer des 1. BC Altmark Stendal haben bei den Nachwuchs-Landesmeisterschaften bei 18 Starts auch 18 Medaillen geholt.

Stendal l Vielen Schweiß fließt derzeit beim Training in der Ulli-Wegner-Sporthalle in Stendal-Süd.

Einige Boxerinnen und Boxen bereiten sich intensiv auf die 24. Deutsche Meisterschaften der Kadetten vom 7. bis 11. Mai im Sport- und Bildungszentrum Lindow (Brandenburg) vor.

Für die Deutsche Meisterschaft der Kadetten haben sich qualifiziert beziehungsweise wurde durch den Landestrainer nominiert: Ali Muzabekow, Ibra Tataev und Laila Schwieger.

Bilder Landesmeister Theo Krechlok (Mitte), der von den Trainer Erwin Krechlow und Yoan Pablo Hernández umrahmt wird, bot in drei Kämpfen ganz starke Leistungen....



In einer Altersklasse höher, bei den Junioren, wird dann auch noch Lorraine Schramm zu einem späteren Termin versuchen, ihren DM-Titel zu verteidigen.

Nachwuchs räumt ordentlich ab

Bereits bei den Landesmeisterschaften, die an zwei Wochenenden in Halle stattfanden, haben die Ostaltmärker mächtig abgeräumt. In der Mannschaftswertung belegten die Stendaler knapp hinter Halle den zweiten Platz. Am Start waren 20 Vereine.

„Damit bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagte Stendals Boxchef Christoph Schlender. Insgesamt holten die Ostaltmärker 18 Medaillen.

Krechlok überzeugt

Herausragend war besonders die Leistung von Theo Krechlok (69 Kilo), der sich in drei Kämpfen gegen die besten Boxer Sachsen-Anhalts jeweils souverän durchsetzte.

Aber auch Laila Schwieger (46 Kilo) überzeugte mit einem K.o.-Sieg.

Training als wichtiger Erfolgsfaktor

Diese Erfolge kommen nicht von allein, sondern sind dem knallhartem Training geschuldet. Fünfmal die Woche bietet der Stendaler Verein mit qualifizierten Übungsleitern ein Training in der Ulli-Wegner-Sporthalle an.

Hernandez trainiert den Nachwuchs

Neu im Trainerteam ist jetzt auch Ex-Weltmeister Yoan Pablo Hernández. Seit seinem Besuch bei der Stendaler Box-Gala wurden die Kontakt zwischen dem gebürtigen Kubaner und den Stendalern intensiv geführt.

Er ist jetzt mit seiner Familie nach Stendal gezogen und lebt in der Rolandstadt.

„Erst haben wir gedacht, das ist nur ein Jux. Aber er hat es durchgezogen. Damit haben wir jetzt hier natürlich einen sehr guten Trainer in unseren Reihen“, sagte Norman Froese vom Stendaler Boxclub.

Die Erfolge der Ostaltmärker sprechen für sich.