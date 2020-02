In der Oberliga Nord hat der 1. FC Lok Stendal beim Torgelower FC Greif gastiert.

Statistik Torgelower FC Greif – 1. FC Lok Stendal 1:1 (0:0) Torgelower FC Greif: Priem, Mista, Jager, Claser Rodrigues, Sobolczyk, Juszczak, Tiede, Klimko, Ropiejko, Zielinski, Wierzchowski - Trainer: Bucinski 1. FC Lok Stendal: Westphal, Schaarschmidt, Hey, Groß, Baudis, Mahrhold, Salge, Behling, Kühn, Gödecke, Neumann - Trainer: Schulz Schiedsrichter: Hagemann (Stahnsdorf) Tore: 0:1 Salge (62.), 1:1 Schaarschmidt (67. Eigentor)

Torgelow/Stendal l In einer Partie, in der Lok über weite Teile das bessere Team war, müssen sie sich am Ende mit einem 1:1 zufriedengeben. In der ersten Halbzeit verlief das Spiel recht ausgeglichen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei Lok sich ein kleines Chancenplus erspielen konnte.

Dennoch ging es beim Stand von 0:0 in die Pause. Im zweiten Durchgang wurde die Gangart härter und insbesondere die Gäste aus Stendal bekamen das zu spüren. Dennoch erzielte Max Salge in der 62. Minute den Führungstreffer.

Wenig später musste Stendals Mahrhold verletzungsbedingt aussetzen. Die Gastgeber nutzten die Überzahlsituation und erzielten in dieser Phase den 1:1-Ausgleich durch ein Eigentor von Tim Schaarschmidt (67.). In der Schlussphase versuchten beide Teams den Siegtreffer zu erzielen, doch trotz einiger Chancen blieb es am Ende beim 1:1.

Mehr zum Spiel in der Printausgabe am Montag.