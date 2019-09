In der C-Junioren Landesliga Staffei I fand der zweite Spieltag statt.

Stendal l In der Fußball-Landesliga der C-Junioren, Staffel 1, hat der FSV Saxonia Tangermünde das ostaltmärkische Derby gegen den Post SV Stendal deutlich 7:3 gewonnen. Eine heftige 0:8-Niederlage kassierte der Osterburger FC bei der SG Jübar/Diesdorf/Langenapel/Klötze.

Saxonia Tangermünde – Post Stendal

Die Tangermünder starteten sehr gut. Franz Düsedau, Paul Friedrich Bongartz und Timm Beckmann trafen innerhalb der ersten elf Minuten und brachten die Gastgeber so mit 3:0 in Führung. Post reagierte in der 17. Minute mit dem Anschlusstreffer.

Kurz bevor der Schiedsrichter die erste Halbzeit beendete, traf Tietz zum 3:2.

Im zweiten Spielabschnitt markierte Paul Friedrich Bongartz einen lupenreinen Hattrick, indem er drei Mal in Folge traf. Das 6:3 durch Tietz wurde umgehend mit dem finalen 7:3 beantwortet.

FSV Saxonia Tangermünde – Post SV Stendal 7:3 (3:2).

Torfolge: 1:0 Franz Düsedau (3.), 2:0 Paul Friedrich Bongartz (7.), 3:0 Tim Beckmann (11.), 3:1 Mohammad (17.), 3:2 Tietz (35.), 4:2 Paul Friedrich Bongartz (50.), 5:2 Paul Friedrich Bongartz (55.), 6:2 Paul Friedrich Bongartz (65.), 6:3 Tietz (66.), 7:3 Paul Friedrich Bongartz (69.)

Jübar/Diesdorf/Langenapel/Klötze – OFC

Osterburg war am zweiten Spieltag der Landesliga bei der Spielgemeinschaft Jübar/Diesdorf/Langenapel/Klötze zu Gast. Die Gastgeber hatten ihr erstes Spiel souverän mit 10:0 gewonnen und waren dementsprechend ein starker Gegner.

In der ersten Halbzeit zeigte sich, dass der OFC mit dem hohen Tempo der Spielgemeinschaft nicht mithalten konnte. Nach einem frühen 1:0 schraubten die Gastgeber das Ergebnis bis zur Pause auf 5:0 hoch. Im zweiten Abschnitt spielten sie etwas ruhiger, trafen aber weitere drei Mal, sodass am Ende ein deutliches 8:0 zu Buche stand.

SG Jübar/Diesdorf/Langenapel/Klötze – Osterburger FC 8:0 (5:0)

Torfolge: 1:0 Leon Prang (5.), 2:0 Elias Patrick Ritter (17.), 3:0 Laurence Owe Lembke (18.), 4:0 Laurence Owe Lembke (24.), 5:0 Laurence Owe Lembke (30.), 6:0 Jannik Banse (43.), 7:0 Jannik Banse (52.), 8:0 Laurence Owe Lembke (70.)