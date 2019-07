Im Landratsamt hat der Staffeltag des KFV Altmark Ost im Herrenbereich stattgefunden.

Stendal l Neben der Pokalauslosung gab es noch weitere Punkte, die erläutert und diskutiert wurden.

Blasig eröffnet Veranstaltung

Der Spielausschussvorsitzende Christoph Blasig ergriff zunächst das Wort. In den verschiedenen Gremien gibt es nur eine Änderung. Neuer Schiedsrichterlehrwart ist Christian Braun für den verzogenen Amin Hamidi. Das Saisoneröffnungsspiel bestreitet in der Kreisoberliga Klietz und Schönhausen am 16. August 18.30. Dort wird gleichzeitig das Pokalachtelfinale ausgelost. Die Endspiele finden am 30. Mai in Tangermünde statt. Bewerbungen für die nächsten Finals im Spieljahr 2020/21 können abgegeben werden.

Anschließend ehrte Justin Miemel die Fairplaysieger. Diese heißen Rossau I (Kreisoberliga), Rossau II (Kreisliga), Schönberg (1. Kreisklasse Staffel 1) und Klietz II (1. Kreisklasse Staffel 2 und Gesamtsieger).

Nach der Auslosung ergriff Präsident Werner Meinschien das Wort. Das Oberhaupt des KFV hatte in den letzten Tagen vom Landesverband die Aufforderung bekommen, sich mit dem Kollegen von Altmark West zu treffen und über eine Fusion zu reden. Dabei gibt es aber noch keine Vorgabe oder ein Termin, wann dies passieren soll.