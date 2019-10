In der Frauenfußball-Verbandsliga hat Landesmeister Medizin Uchtspringe seine ersten Zähler geholt.

Stendal l Die Matschkus-Elf gewann beim Wernigeröder SV Rot-Weiß mit 2:0. Dagegen gab es für die SG Walsleben/Rochau und Saxonia Tangermünde vor heimischem Publikum keine Zähler.

Wernigeröder SV R-W - Medzin Uchtspringe

Die Altmärkerinnen gaben im Harz den Ton an. Das trug frühzeitig Früchte. Nach 12 Minuten schlug ein Flachschuss von Charlene Leppich im Kasten von Wernigerode ein. Die Gäste hatten vor der Pause weitere Gelegenheiten, ließen diese aus. Auch nach dem Wechsel waren die Altmärkerinnen die dominantere Mannschaft. Nach 66 Minuten gab es die Vorentscheidung. Steffi Reißland hob einen Abpraller zum 2:0 in die Maschen. Die Gäste spielten die Partie danach sicher runter. „Wir waren im Spiel überlegen, müssen unsere Chancen noch besser verarbeiten. Die Anspannung vor der Partie war sehr groß. Hoffentlich ist dies ein Anfang, dass wir uns wieder in die Liga reinspielen“, meinte Uchtspringes Trainerin Kirsten Matschkus.

Am kommenden Wochenende stehen für Medizin zwei Spiele an. Am Freitag findet zu Hause das Derby gegen Tangermünde statt. Sonntag geht es zum Nacholspiel beim Magdeburger FFC II.

Wernigeröder SV Rot-Weiß - Medzin Uchtspringe 0:2 (0:1).

Tore: 0:1 Charlene Leppich (12.), 0:2 Steffi Reißland (66.).

Saxonia Tangermünde - R-W Edlau

„Es war ein verdienter Sieg für Edlau. Es ist eine seine spielstarke Mannschaft und sie spielen auch den besten Fußball in dieser Staffel“, resümierte Saxonia-Trainer Sven Bongartz. Der Heimmannschaft war der Respekt im ersten Durchgang anzumerken. Edlau drückte dem Match klar den Stempel auf. Anja Zywitzki münzte dies nach einer Viertelstunde in den Führungstreffer um. Zywitzki und Anett Hellmuth ließen wenig später einen Doppelschlag zum 3:0 folgen. Damit war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Zur Pause rüttelte Sven Bongartz seine Farben noch eimal wach. Es gab zwar zwei gute Gelegenheiten, doch die Tore setzte wieder Edlau durch Kathleen Schwabe zum 5:0-Endstand.

Saxonia Tangermünde - Rot-Schwarz Edlau 0:5 (0:3).

Tore: 0:1, 0:2 Anja Zywitzki (15., 24.), 0:3 Anett Hellmuth (27.), 0:4, 0:5 Kathleen Schwabe (71., 84.).

SG Walsleben/Rochau - Besiegdas Magdeburg

„Wir haben gut mitgespielt, uns leider dafür nicht belohnt. Wir hatten selbst die Chance das Tor zu machen, haben das nicht konsequent genutzt und sind bestraft worden. Ich bin mit der Einstellung und dem kämpferischen Einsatz hochzufrieden“, meinte SG-Coach Kevin Krombholz. Die Gastgeberinnen waren klarer Außenseiter, hielten die Partie bis zur Pause offen und ließen keinen Treffer zu. Nach 55 Minuten brach aber Lisa Bienert den Bann für Besiegdas. Mit dem zweiten Tor von Melanie Lier zehn Minuten vor dem Ende war die Partie durch.

SG Walsleben/Rochau - Besiegdas Magdeburg 0:2 (0:0).

Tore: 0:1 Lisa Bienert (55.), 0:2 Melanie Lier (80.).