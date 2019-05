In der Fußball-Landesklasse wurde der 23. Spieltag ausgetragen.

Stendal l Überraschung am 23. Spieltag der Landesklasse, Staffel I. Meisterschaftskandidat Eintracht Salzwedel stolperte in Tangerhütte und unterlag den Tangerstädtern mit 1:3-Toren. Dagegen zeigte sich Tabellenführer Heide Letzlingen in der Begegnung gegen den SV Grieben dominant, bezwang die Kontrahenten mit 6:0 und steht nun mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Auch die drittplatzierten Möringer kassierten eine bittere 1:4 Niederlage gegen den SV Liesten. Der Osterburger FC und Medizin Uchtspringe gewannen ihre Partien sicher.

Wahrburg bezwang Rot-Weiß Arneburg und hat nun nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Elbestädter. Dem Tabellenvierten FSV Saxonia Tangermünde gelang gegen Krevese ein knapper 3:2 Sieg.