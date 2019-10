Mit den Einwechslungen von Martin Krüger (links) und Maurice Pascale Schmidt brachte Trainer Jörn Schulz am Sonntag gegen Tennis Borussia Berlin (Endstand 2:2) noch einmal Schwung in die Reihen des 1. FC Lok Stendal. Foto: Frank Kowar

In der Fußball-Oberliga, Staffel Nord, hat der 1. FC Lok Stendal den nächsten Brocken aus der Hauptstadt vor Augen.

Stendal l Die Altmärker treten am morgigen Sonntag bei Hertha Zehlendorf an. Die Partie wird von Schiedsrichter Marcel Reimer auf dem Ernst-Reuter-Sportplatz (Onkel-Tom-Straße 40) um 14 Uhr angepfiffen.

Die Stendaler müssen (und wollen) die gute Leistung der Vorwoche bestätigen, als gegen Tabellenführer Tennis Borussia Berlin lange drei Punkte möglich waren. Am Ende hieß es nach einem sehr guten Oberligaspiel 2:2.

Gastspiel beim Tabellenzweiten

Mit 16 Punkten sind die Zehlendorfer derzeit Rangzweiter und engster Verfolger von TeBe. Zuletzt gab es für sie drei Siege in Folge. Beide Teams haben ihre jeweiligen vergangenen vier Spiele alle nicht verloren. Und dass Stendal am Wochenende die Erfolgsserie von Tabellenführer Tennis Borussia gestoppt hat, wurde auch in Zehlendorf wohlwollend registriert.

In der Vorsaison hat Stendal zwar daheim gegen Zehlendorf 2:0 gewonnen, aber in Berlin eine 0:6-Klatsche einstecken müssen.

Sebastian Hey hat bei Lok seine Erkältung auskuriert, ist wieder einsatzbereit. Auch bei Martin Krüger wäre morgen ein Einsatz von Anfang an denkbar. Tim Seidel-Holland ist im Urlaub und Philipp Groß immer noch verletzt.