Der Oberligist hat seinen Stammspieler im Defensiv-Verbund mit einem Ein-Jahres-Vertrag halten können.

Stendal l Der Oberligist 1. FC Lok Stendal bestreitet am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) ein weiteres Testspiel. Gegner ist kein Geringerer als der ehemalige Ligarivale und Staffelsieger Tennis Borussia Berlin.

Zunächst gibt es eine erfreuliche Nachricht. Sebastian Hey, hatte sich bei den Altmärkern nach der abgebrochenen Spielzeit abgemeldet, ist nun zurück und unterschrieb am Montag einen Ein-Jahres-Vertrag

Schulz hofft auf mehr Stabilität

Coach Jörn Schulz äußerte sich auf der Facebookseite des Vereins zu dieser Personalie: „Wir sind alle sehr glücklich, dass wir Seb Hey in vielen Gesprächen überzeugen konnten und er nun weiterhin für uns spielen wird. Er wird der Mannschaft, trotz seines jungen Alters, mit seiner Erfahrung in der Defensive, Stabilität und Sicherheit geben. Der Junge passt mit allen seinen Eigenschaften, die jetzt von Nöten sind, absolut in diese Mannschaft.“

Zum Testspiel gegen TeBe Berlin gibt es für die Zuschauer einiges zu beachten. „Das Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebes in unserem Verein wurde durch die Stadt Stendal genehmigt und ist somit ab sofort bindende Grundlage für unsere Aktivitäten im Hölzchen. Dadurch ist es möglich, wieder Fans & Zuschauer zu unseren Fußballspielen im Stadion begrüßen zu können“, heißt es von Vereinsseite her. Folgende Regeln sollen durch alle eingehalten werden, um den geliebten Sport wieder live erleben zu können:

Auflagen für das Testspiel:

- Menschen mit Krankheitssymptomen: Kein Zutritt zum Stadion

- Zutritt zum Stadion ausschließlich über die Stadtseite

- Nutzung der Desinfektionsstationen im Eingangsbereich

- Angabe persönlicher Daten (Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer) bei Betreten Stadiongelände zur möglichen Nachverfolgung von Ausbreitungs- und Infektionsketten

- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m auf dem gesamten Stadiongelände, auch und besonders auf den Sitz- und Stehplatz-Tribünen

- Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) im Casino und in den Toiletten-Bereichen

- kein längerer Aufenthalt im Casino (keine Sitzmöglichkeiten)

- kein Zutritt zum Stadion nach der Halbzeitpause

Der 1. FC Lok Stendal bittet ausdrücklich alle Besucher im Stadion Am Hölzchen um ihre Unterstützung, diese Maßnahmen einzuhalten und umzusetzen. Nur so kann zukünftig die Mannschaft live unterstützt werden.