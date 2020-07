Der Spielausschuss des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Altmark-Ost hat die Staffeleinteilungen im Herrenbereich auf Kreisebene vorgenommen.

Stendal l Demnach werden in der Kreisoberliga insgesamt 15 Mannschaften an den Start gehen. Mit dem SV Viktoria Uenglinen und dem VfB Elbe Uetz stoßen zwei Kreisliga-Aufsteiger dazu.

Die Kreisliga wird mit 14 Mannschaften in die neue Saison gehen. Hier werden die zweiten Vertretungen des Osterburger FC, vom Post SV Stendal sowie dem SV Rot-Weiß Arneburg die Staffel komplettieren. Aufgrund des freiwilligen Abstiegs des SV Blau-Weiß Schollene in die 1. Kreisklasse waren insgesamt drei Startplätze in der Kreisliga zu vergeben.

Die Kreisklasse wird in einer Staffel ebenfalls mit 14 Teams die neue Spielzeit beginnen. Hier kommen neben dem freiwilligen Absteiger aus Schollene die neu gemeldeten zweiten Vertretungen des SV Eintracht Lüderitz sowie der Kickers aus Seehausen dazu.

Bei den Staffelleitern wird es im Kern keine Verändeungen geben. Klaus-Erich Müller wird weiterhin als Staffelleiter der Kreisoberliga fungieren.

Kahlow bleibt Staffelleiter der Kreisliga

In der Kreisliga wird Andreas Kahlow seine Arbeit als Staffelleiter ebenfalls fortsetzen. Bernd Manecke wird die 1. Kreisklasse als Staffelleiter übernehmen.

Bisheriger Staffelleiter Jan Reinecke wird die Staffelleitung der Kreispokale 2020/21 übernehmen sowie vertretungsweise die Staffelleiter der Meisterschaften unterstützen.

Auch der vom Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) veröffentliche Rahmenterminplan wurde bereits im Spielausschuss diskutiert.

Rahmenterminplan noch in der Abstimmung

Durch die erwartungsgemäß enge Terminschiene auf allen Ebenen in der kommenden Saison sowie durch besondere Konstellationen im Landes- und Kreispokalwettbewerb bedarf es hier noch letzte Detailabstimmungen, bevor ein Rahmenterminplan für den Kreisspielbetrieb voraussichtlich bis zum kommenden Wochenende (18./19. Juli) veröffentlicht werden kann.

Fest steht bereits jetzt, dass der Kreispokal 2019/20 noch im August 2020 ausgespielt werden soll. Die Kreisoberligasaison soll in diesem Jahr in Uenglingen mit der Partie zwischen Aufsteiger SV Viktoria Uenglingen gegen den Schinner SV Eintracht am 21. August (Freitag) eröffnet werden.

Nähere Informationen werden mit Veröffentlichung des Rahmenterminplans bekanntgegeben.