Eine anstrengende Zeit mit Training, Turnier und Testspiel hat die Frauenfußball-Mannschaft aus Uchtspringe hinter sich.

Wittenmoor/Uchtspringe l Im Vorbereitungsspiel gegen Fallersleben gab es ein 2:2.

Verlegung nach Wittenmoor

Da auf der Heinz-Förster-Sportanlage in Uchtspringe noch der Rasen etwas gedeihen muss, wurde die Partie nach Wittenmoor verlegt. Dort sahen die rund 30 zahlenden Zuschauer ein munteres Match. Beide Vertretungen erarbeiteten sich etliche Torchancen, die zunächst jedoch vergeben wurden. Medizin trat dabei noch ohne einiges Stammpersonal, wie Romy Stach, Alwine Balfanz und Neuzugang Gina Wetzel an.

„Ich möchte der Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wir waren nicht in Bestbesetzung. Die gespielt haben, haben dies gut gemacht“, freute sich Coach Kirsten Matschkus. Kurz vor dem Seitenwechsel durften die Altmärkerinnen jubeln. Charlene Leppich faste sich aus 20 Metern ein Herz und traf zum 1:0.

Fahrenholz überzeugt

Der zweite Durchgang blieb abwechslungsreich. Zunächst ließen die stark haltende Saskia Kleinecke und auch ihr Gegenüber keine Treffer zu. Im Schlussdrittel schien Uchtspringe auf der Siegesbahn. Wiederum Charlene Leppich bugsierte die Kugel nach 72 Minuten zum 2:0 über die Linie. Doch Fallersleben schlug zurück. Nach 77 Minuten markierte Leonie Duchstein das Anschlusstor. Drei Minuten später hieß es durch Isabel Pape Morgado 2:2. So blieb es bis zum Abpfiff. Aus einem guten Medizinteam ragte Nora Fahrenholz raus.

Tags zuvor hatte Uchtspringe bei einem Turnier in Premnitz mit fünf Teams gekickt. Drei Begegnungen gewann Medizin. Gegen Sieversdorf hieß es 0:1, so dass der Gegner dank des besseren Torverhältnisses Platz eins holte. Nächster Test ist am Freitag (18 Uhr) in Wittenmoor gegen SG RSV/Sickte Hötzum.

Statistik

Torfolge: 1:0, 2:0 Leppich (41., 72.), 2:1 Duchstein (77.), 2:2 Morgado (80.).