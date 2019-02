Fußball-Oberligist 1. FC Lok Stendal hat ein weiteres Testspiel beim Regionalligisten Optik Rathenow ausgetragen.

Rathenow l Beim FSV Optik Rathenow hat der 1. FC Lok Stendal sein drittes Testspiel bestritten und gewonnen. 2:0 hieß es am Ende für die Eisenbahner.

Martin Krüger brachte die Stendaler, bei schwierigen Platzverhältnissen, bereits in der ersten Minute in Führung. Den zweiten Treffer markierte Niclas Buschke in der Schlussminute. Insgesamt war es ein gelungener Test für die Mannschaft um Trainer Jörn Schulz. Der wechselte zur Pause bis auf Buschke und Lukas Kycek das gesamte Team.

Derzeit hat der Lok-Coach die Qual der Wahl. "Alle Spieler drängen sich im Training auf, da ist es nicht einfach für mich, wen ich aufstelle", sagte Jörn Schulz.

Statistik

FSV Optik Rathenow: Luis Maria Zwick - Aleksandar Bilbija, Oscar Ortiz, Shelby Printemps, Marc Langner, Cüneyt Eral Top, Jerome Leroy, Kevin Adewumi, Süleyman Kapan, Emre Turan, Benjamin Wilcke (Oguzhan Matur, Leon Hellwig, Robin Techie-Menson, Caner Özcin).

1. FC Lok Stendal: Lukas Kycek - Franz Erdmann, Philipp Groß, Martin Gebauer, Niclas Buschke, Steven Schubert, Vincent Kühn, Marcel Werner, Martin Krüger, Patrick Baudis, Tim Schaarschmidt (Bryan Giebichenstein, Martin Gödecke, Moritz Instenberg, Nils Breda, Max Salge, Johannes Mahrhold, Lukas Breda, Maurice Pascale Schmidt, Simon Balliet, Sebastian Hey).

Torfolge: 0:1 Martin Krüger (1.), 0:2 Niclas Buschke (89.)