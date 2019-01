Beim Sparkassen-Cup der Kreisfachverbandes Fußball Altmark Ost für E-Junioren hat sich der Möringer SV die Turnierkrone aufgesetzt.

Bismark l Im Finale besiegte der Möringer SV das Team von Saxonia Tangermünde knapp mit 1:0.

Viele spannende Spiele waren zu erleben. Dies war unter anderem dadruch geschuldet, das laut Vorgabe auf kleine Tore gespielt wurde,so dass es nicht einfach war Tore zu erzielen.

Gruppe A

Das bekam in Gruppe A der Kreveser SV, der in dieser Altersklasse mit dem Möringer SV das Niveau im Freien bestimmt zu spüren. Zum Start gab es für den KSV gegen Schönhausen/Klietz nur ein 0:0. Auch Lok Stendal I und Post Stendal trennten sich torlos. Dann aber bezwang Krevese das Team von Post Stendal 2:0 und Lok Stendal war 1:0 erfolgreich über Schönhausen/Klietz. Mit einer Nullnummer machten der KSV und die Lok-Kicker den Halbfinaleinzug perfekt. Schönhausen/Klietz und Post Stendal waren somit raus, boten beim 2:2 nochmal Unterhaltung.

Gruppe B

Im Gruppe B ließ der Möringer SV nichts anbrennen. Alle drei Partien gegen Tangermünde, Bismark und Lok Stendal II wurden ohne Gegentreffer gewonnen. Doch um Platz zwei entbrannte ein spannendes Rennen. Tangermünde und Bismark standen in der Endabrechnung mit gleicher Punkt- und Torzahl dar. Es musste eine Entscheidung vom Punkt her. Hier waren die Tangermünder mit einem 2:1 die glücklichere Mannschaft, trafen so auf Krevese im Halbfinale. Dort ging Saxonia durch Tristan Kreuzadler in Front, verteidigte danach sehr geschickt. Krevese gab alles, doch der Favorit fand kein Mittel und schied aus.

Im anderen Halbfinale musste Möringen ebenfalls lange zittern. Lok Stendal I bot einen harten Kampf. In der letzten Minute setzte Felix Meinelt den goldenen Treffer für Möringen.

Lok entscheidet Partie um Platz drei

So trafen sich Krevese und Lok Stendal I erneut im Match um Platz drei. Wieder fiel kein Treffer. Im Neunmeterschießen war nach Rückstand Lok Stendals Torwart Toni Gräfendorf der Held. Seine zwei Paraden brachten sein Team ein 2:1-Sieg.

Im Finale setzte Tangermünde den ersten Schuss ab. Danach kam Möringen immer stärker auf, besaß vier bis fünf klare Chancen. Bei einem indirekten Freistoß von Jonas Bannier fälschte ein Tangermünder Spieler die Kugel per Kopf ab – 1:0 Möringen. Den Vorsprung ließ sich der Möringer SV nich nehmen und jubelte ausgiebig.