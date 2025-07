Nicht zum ersten Mal kam es Anfang Juli zu einem Unfall im Bereich vor dem Hopfentunnel in Gardelegen. Altmarkkreis und Polizei sehen aber keine besondere Gefahrenstelle.

Unfall mit schwer Verletzter: Gefahrenstelle in Gardelegen?

Eine Radfahrerin war Anfang Juli von einem Pkw nahe des Hopfentunnels in Gardelegen erfasst worden.

Gardelegen. - Eine Gefahrenstelle haben viele Gardelegener an der Hopfenstraße ausgemacht. Nach einem Unfall Anfang Juli, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt worden war, hatten sich Leser in der Volksstimme-Redaktion gemeldet und von anderen brenzligen Situationen in diesem Bereich berichtet.