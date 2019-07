Landesliga-Aufsteiger Möringer SV trägt auf dem heimischen Sportplatz ein weiteres Testspiel mit Blick auf die kommende Saison aus.

Möringen l Landesliga-Aufsteiger Möringer SV trägt am Mittwoch ab 19 Uhr auf dem heimischen Sportplatz ein weiteres Testspiel mit Blick auf die kommende Saison aus.

Zu Gast ist die Mannschaft vom TuS Wahrburg II. Am Sonnabend ab 15 Uhr steht für den MSV das Landespokalspiel gegen das Team des SSV Gardelegen (ebenfalls Landesliga Nord) an. Es folgt am 7. August (Mittwoch) ein weiterer Test, und zwar ab 19 Uhr daheim gegen die A-Junioren des 1.FC Lok Stendal, bevor die Punktspielserie am 10. 8. daheim gegen Irxleben gestartet wird.