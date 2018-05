In der Fußball-Landesliga Nord hat der TuS Bismark das Nachholspiel bei der TSG Calbe/Saale ausgetragen.

Calbe l Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga haben sich die TSG Calbe/Saale und der TuS Schwarz-Weiß Bismark 2:2 (2:1) getrennt.

Das Spiel begann für die Bismarker optimal. Denn bereits nach drei Minuten markierte Artem Sikulskyi die 1:0-Führung. Nach zwei Chancen auf beiden Seiten, glich Maik Adrian in der 29. Minute zum 1:1 aus und legte kurz vor der Pause das 2:1 nach. Bismarks Philipp Grempler scheiterte indes gleich zweimal per Freistoß am Aluminium. Mit der knappen Führung wurden die Seiten gewechselt.

Kurz nach dem Seitenwechsel sagte sich Bismarks Philipp Grempler "Aller guten Dinge sind drei" und er jagte das Leder zum 2:2 in die Maschen. Die Gastgeber kamen danach zu zwei Großchancen, da hatten die TuS-Kicker das Glück auf ihrer Seite. Aber auch Bismark hatte die Chance zur Führung und vergab sie. Somit blieb es am Ende beim 2:2.

Torfolge: 0:1 Artem Sikulskyi (3.), 1:1, 2:1 Maik Adrian (29., 43.), 2:2 Philipp Grempler (47.).

TSG Calbe: Benjamin Richter - Pascal Weber, David Lull, Keven Harms, Florian Schmidt, Rico Balzer, Maik Adrian, Philip Küster (88. Christian Harant), Lucas Schulz, Marco Fiedler, Tomas Gernat.

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Hannes Gust - Martin Köhn, Luis Motejat, Artem Sikulskyi, Alexander Mayer, Jonas Gagelmann, Carlo Rämke, Michael Metzger, Steffen Rogge (78. Marcel Beindorf), Philipp Grempler, Michael Fichte.