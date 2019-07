Der Fußball-Landesklasse-Vertreter Osterburger FC hat die Suche nach einem Trainer intern gelöst.

Osterburg l Mittefeldspieler Uwe Schmidt wird zukünftig die Geschicke an der Seitenlinie der Biesestädter zusammen mit Stefan Holtmann als Co-Trainer leitet.

Einen Abgang hat der OFC. Benjamin Wolligandt wechselt zum Ligakontrahenten Rossauer SV. Bisher sind auch drei Testspiele fix. Am 19. Juli wird in Möringen (19 Uhr), am 20. Juli in Mechau (15 Uhr) und am 27. Juli gegen den Post SV Stendal (13 Uhr) getestet. Der Auftakt erfolgt am 12. Juli mit einem Dreitägigen Trainingslager an der Landessportschule.