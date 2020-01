Der Osterburger FC hat für die neue Saison einen neuen Trainer verpflichtet.

Osterburg l Der Osterburger FC (Landesklasse, Staffel 1) hat sich die Dienste von David Rose gesichert.

Der B-Lizenz-Inhaber wird ab Sommer Trainer in der Biesestadt. An seiner Seite wird Tristan Gehne als Co-Trainer fungieren. Des Weiteren rückt Uwe Schmidt, derzeit noch Coach des OFC, wieder als Spieler in die Mannschaft.