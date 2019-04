Rossau ist weiterhin eine Macht in der Kreisoberliga und aktuell wohl nicht zu bezwingen.

Stendal l Die ersplatzierte Rossauer marschieren weiterhin dominant durch die Liga und besiegen Germania Klietz sicher mit 3:0. Doch auch die Spielgemeinschaft Havelberg/Kamern ist aktuell in großartiger Form. Der aktuelle Tabellenzweite siegt mit 5:2 in Bismark. Das Stendaler Derby zwischen Post und Lok II geht mit 0:2 an die Postler, die auch in der Tabelle aktuell die Oberwasser haben.

Lüderitz und Berkau hatten jeweils gegen Krüden/ Groß Garz und Gladigau leichtes Spiel und dominierten ihre Partien. Lüderitz siegte mit 3:0 Berkau mit 4:1.