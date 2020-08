Der Fußball-Landesklassevertreter Rossauer SV hat in Vorbereitung auf die kommende Saison sein erstes Testspiel absolviert.

Sanne l Beim Kreisoberligavertreter der westlichen Altmark, Rot-Blau Sanne, siegte die Mannschaft um Trainer Christian Schulze deutlich 5:0 (4:0).

Die Ostaltmärker befinden sich erst seit zwei Wochen im Training, zuvor waren bei einer Abstandsregelung von 1,50 Meter kaum Übungseinheiten drin.

RSV-Youngster besorgen Führung

Dennoch, nach einer harten Trainingseinheit am Freitag dominierte der RSV von Beginn an das Geschehen. Bereits nach fünf Minuten klingelte es im Rot-Blau-Kasten. Clemens Hannemann verwertete eine Hereingabe von Christian Schmitz zum 1:0. Der Youngster mit der Rückennummer 14 hätte nur zwei Minuten später nachlegen können. Nach einem Fehler von Sannes Christoph Blatter steuerte Hannemann alleine auf den Kasten zu. Er schob das Leder aber vorbei.

Bilder Lucas Sannemann (Mitte, Rossauer SV) wird in dieser Szene vom Sanner Jonas Behrens gehalten. Christoph Lindnder (links) beobachtet die Szene. Foto: Frank Kowar



Nach 14 Minuten kam Benjamin Wolligandt zum Abschluss. Seinen harmlosen Ball entschärfte RBS-Keeper Chris Klimke gerade noch so zur Ecke. Die brachte das zweite Tor der Gäste. Falko Schulz wurde sträflich allein gelassen und schlenzte das Leder ins lange Eck zum 2:0 (15.).

Auf der anderen Seite segelte das Runde nach einem Abschluss von Johannes Steffens knapp am Kasten vorbei (18.). „Den hat Maik rausgeguckt“, hörte man von den Anhängern der Gäste. Nur zwei Minuten später musste Keeper Maik Iglodan dann aber eingreifen. Den Schuss von Steffens lenkte er mit dem Fuß ein wenig ungewollt zur Ecke.

Chancen werden in Tore umgemünzt

Danach waren die Rossauer wieder am Zug. Eine Flanke von Schmitz köpfte Stefan Huth auf das Tor. Klimke klärte zur Ecke. Diese wurde unzureichend verteidigt, so dass Rossau die zweite Chance bekam. Robert Vorlop legte auf und Christoph Blatter grätschte das Streitobjekt ins eigene Tor – 0:3.

In der 29. Minute bekam Sannes Jonas Behrens auf der rechten zuviel Platz geboten. Er zog ab, traf aber nur das Außennetz.

Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Mittelfeldakteur Fabian Elling per Lupfer zum 4:0 (44.).

In den zweiten 45 Minuten war bei beiden Mannschaften die Luft etwas raus, auch die Umstellung von Rossaus Coach Schulz brachte nicht den nötigen Effekt. Möglichkeiten waren rar gesät, aber die hätten auch zu Toren führen können. So in der 55. Minute, als Vorlop nach Flanke von Richard Falk am Torwart scheiterte oder Stefan Huth einen Kopfball am Tor vorbeisetzte. Die Flanke kam von Maurice Lämmerhirt. Die Gastgeber hatten noch ein, zwei Abschlüsse die jedoch zu ungenau waren.

Huth setzt den Schlusspunkt

Den schönstes Spielzug gab es schließlich zum Schluss. Schmitz leitete per Doppelpass und Zuspiel den 5:0-Endstand von Stefan Huth ein.

Statistik

Tore: 0:1 Clemens Hannemann (5.), 0:2 Falko Schulz (15.), 0:3 Christoph Blatter (28./Eigentor), 0:4 Fabian Elling (44.), 0:5 Stefan Huth (90.+2)

Rot-Blau Sanne: Klimke - Wiese, Albrecht, Stiller, Wittig, Dürr, Ziemba, Steffens, Blatter, Behrens, Lindner (Wernstedt, Krüger, Böker).

Rossauer SV: Iglodan - Sannemann, Pehl, Feger, Wolligandt, Elling, Schulz, Hannemann, Lämmerhirt, Schmitz, Mäß (Huth, Kalkofen, Falk, Vorlop, Nagel).