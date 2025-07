100 Jahre Bauhaus in Sachsen-Anhalt. Im Frühjahr 1925 zog die weltberühmte Akademie von Weimar nach Dessau um. Aber wo haben Walther Gropius und seine Mitstreiter ihre Spuren im Landkreis Harz hinterlassen?

Immer noch schockverliebt in ein Haus in Halberstadt

Halberstadt. - Der Bauhaus-Stil feiert immer wieder sein Comeback. Davon zeugt die neue Häuserzeile in der Kühlinger Straße in Halberstadt. Doch in der Dom-Stadt gibt es gleich zwei Originale aus der Bauhaus-Zeit und zu einem davon gibt es sogar eine Liebesgeschichte.