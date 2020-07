Der SV Rot-Weiß Arneburg hat ein Testspiel gegen den Kreisoberligisten Post Stendal bestritten.

Arneburg l Der Fußball-Landesklassenvertreter Rot-Weiß Arneburg hat ein Vorbereitungsmatch gegen den Post SV Stendal knapp 4:3 siegreich gestaltet.

Der Erfolg der Elbestädter war zwar am Ende nicht unverdient, die Röxer waren aber durchaus über weite Strecken ebenbürtig oder hatten sogar phasenweise auch Mal Vorteile.

Anfangsphase auf Augenhöhe

Arneburg presste in der Anfangsphase, sodass die Postler des Öfteren vor Problemen gestellt wurden und Fehlabspiele in der eigenen Hälfte oder bereits am 16-Meterraum produzierten. So kam Markus Becker zu einem Abschluss aus 20 Metern. Torwart Stefan Konnerow tauchte fix runter, parierte den Flachschuss.

Die Röxer deuteten aber auch durchaus ein gutes Konterspiel an. Tobias von der Fuhr startete plötzlich frei durch, geriet aber dann nach einem kurzen Kontakt mit einem Arneburger Akteur ins straucheln. Schiedsrichterin Stefanie Wenslau war dies aber zu wenig für einen Pfiff, sodass die Chance versandete.

Eine Minute später schepperte es am Gehäuse der Platzherren. Kevin Beyer traf den Pfosten. Es folgte gut zehn Minuten, wo beide Teams zu ungenau agierten, sodass Möglichkeiten ausblieben. Nach 22 Minuten hieß es aber 1:0 für Arneburg. Martin Gebauer entwischte auf der rechten Außenbahn, flankte vor das Tor, wo Tomasz Hampel zum 1:0 vollstreckte. Kurz darauf gab es wieder einen der gefährlichen Ballverlusste der Gäste. Jonas Hellmig zielte aber knapp daneben.

In der 30 Minute klärte aber Arneburg unzureichend vor dem eigenen Kasten. Der gerade eingewechselte Benjamin Schönherr nutzte dies und traf zum 1:1. Schon im Gegenzug jubelte Markus Becker, doch die Fahne der Assistentin ging hoch – Abseits.

Remis zur Pause

Einige Minuten später, RWA zwang den Gast zu einem Fehler, hieß es dann doch 2:1. Markus Becker tanzte noch Timmy Seguin aus und ließ Keeper Konerow keine Chance. Post blieb kurzeitig desorientiert. Oliver Nagel stand plötzlich blank vor dem Tor, schob den Hundertprozenter neben das Gehäuse. Dies sollte sich rächen.

Praktisch mit dem Pausenpfiff wurde Kevin Beyer mustergültig bedient. Und aus kurzer Distanz netzte der Neuzugang zum 2:2-Pausenstand ein.

Im zweiten Abschnitt kamen die Hausherren zunächst überhaupt nicht richtig rein. Post griff frühzeitig an und zwang nun die Heimmannschaft zu etlichen Fehlern. Ein Schuss von Kevin Beyer landete genau auf Torwart Tobias Maier. Nach 66 Minuten hatte Tobias Schönherr die nächste dicke Chance zur Gästeführung, brachte das Leder trotz zweier Versuche an Maier nicht vorbei.

Turbulente Schlussphase

Es brach nun die Schlussphase an und die Gäste agierten unglücklich. Ein unnötiges Foulspiel an Markus Becker brachte einen Elfmeter, den der Gefoulte zum 3:2 nutzte.

Keine zwei Minuten später gab es auf der Gegenseite Freistoß für Post. Irgendwie ging dieser von Kevin Beyer getretene Ball durch die Mauer und es hieß 3:3.

Arneburg mobilisierte nochmal alles, um zum Sieg zu kommen. Zunächst trafen Martin Gebauer und Markus Becker Aluminium. Schließlich brach Martin Gebauer nach Doppelpass mit Leon Zellmer rechts durch, legte quer auf Markus Becker, der zum 4:3-Siegtor verwandelte.

Statistik

Torfolge: 1:0 Tomasz Hampel (22.), 1:1 Benjamin Schönherr (30.), 2:1 Markus Becker (38.), 2:2 Kevin Beyer (45.), 3:2 Markus Becker (74./FE), 3:3 Kevin Beyer (78.), 4:3 Markus Becker (87.).