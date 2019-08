Rot-Weiß Arneburg hat sich beim Training in guter Verfassung gezeigt.

Arneburg l Will sie die nächste Bewährungsprobe erfolgreich bestehen, so ist das zweifelsfrei auch notwendig.

Fokus auf Altmark Cup

Am Freitagabend steht nämlich ab 19 Uhr der Wettbewerb um dem Großen Altmark Cup an. Es stehen sich die aktuellen Pokalsieger der beiden Altmark-Kreise gegenüber. Die Elbestädter treffen auf den westaltmärkischen Vorjahresrivalen SV Liesten. 2018 hieß es in diesem Duell 4:0 für die Rot-Weißen.

Darüber hinaus ist der Blick natürlich auf die Saison 2019/20 in der Landesklasse, Staffel 1, gerichtet.

In diese Serie gehen die Arneburger mit einem Trainerduo. Zu Oliver Nagel (29), der die Mannschaft nach der Ära Mario Bittner (jetzt Manager) betreute, gesellt sich Florian Steinhagen (35, zuvor Grün-Weiß Staffelde). Letzterer hatte übrigens schon einmal drei Serien lang bei Rot-Weiß gespielt.

Kader gut gerüstet

Der Mannschaftskader ist für die kommende Serie gut gerüstet. Mit Martin Gebauer, der zuletzt bei Oberligist Lok Stendal aushalf, ist ein echter Führungsspieler, der sich in Arneurg äußerst wohl fühlt, zurück gekehrt. Darüber kamen Justin Scheer (zuvor Blau-Gelb Goldbeck), Sven Lübke (Möringer SV) und Sebastian Engels (Grün-Weiß Staffelde) zu Rot-Weiß. Aus dem eigenen Nachwuchs soll zunächt in erster Linie Justin Blümner an die Mannschaft herangeführt werden. „Generell wollen wir gern junge Spieler an uns binden“, so Oliver Nagel. Arneburgs Team hat übrigens nicht einen Spielerabgang zu verzeichnen.

Das Teams will sich in der kommenden Punktspielserie konstanter als zuletzt zeigen. Am Saisonende 2019/2o soll ein Tabellenplatz unter den Top 5 stehen.