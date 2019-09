Der FSV Saxonia Tangermünde hat den Osterburger FC in der Landesklasse, Staffel I, empfangen.

Tangermünde l Im ostaltmärkischen Derby der Fußball-Landesklasse, Staffel I, hat der FSV Saxonia Tangermünde am Sonnabend auf eigenem Platz gegen den Osterburger FC klar 8:0 (4:0) gewonnen.

Damit sahen die Zuschauer im Tangermünder Stadion nach dem 9:0 gegen Letzlingen bereits den nächsten Kantersieg ihrer Saxonen.

Saxonia macht früh alles klar

Die Partie begann für die Biesestädter bitter. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiri auf den Punkt. Florian Stark verwandelte zum 1:0 (9.). Zehn Minuten später erhöhte Pascal Lemke auf 2:0. Nach Flanke von rechts setzte er sich auf der linken Seite unwiderstehlich durch und schob das Leder über die Linie. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie somit schon vorentschieden.

Rosario Schulze erhöhte schließlich den Spielstand auf 3:0. Dieser Treffer war ein Akt des Willens und von der Osterburger Hintermannschaft durchaus zu verteidigen.

Als Jonas Lehmann vorlegte und Lemke den Ball ins Netz hämmerte, stand es bereits in der 33. Minute 4:0. Vor der Pause hatten die Gäste auch eine Chance, aber Robert Schmidt hämmerte den Ball gegen die Latte.

Nach dem Wechsel kamen die Biesestädter mit neuem Mut aus der Kabine. Sie wollten sich nicht abschlachten lassen.

Wie aus einem Guss

Aber nach dem Treffer von Alexander Klitzing, er marschierte energisch auf das OFC-Tor und verwandelte zum 5:0 (53.), war die Partie von den Gästen endgültig abgehakt. Lemke, mit seinem dritten Tor, Lars Korte per Strafstoß und abschließend Sebastian Bäther erhöhten schließlich zum 8:0-Heimerfolg.

Neben den beiden Kantersiegen auf eigenem Platz haben die Elbestädter noch 10:0 in Jerichow und 11:0 beim SSV Gardelegen II gewonnen. Sie haben jetzt ein Torverhältnis von 42:6 (plus 36). Dazu kommen natürlich aber auch die Niederlagen in Liesten und Uchtspringe. Osterburg rutscht in der Tabelle auf Rang acht ab.