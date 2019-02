Der Fußball-Landesklasse-Vertreter Rot-Weiß Arneburg hat das Testspiel gegen den Landesligisten Havelwinkel Warnau mit 2:2 beendet.

Arneburg l In einem Testspiel haben sich Rot-Weiß Arneburg (Landesklasse) und der SSV Havelwinkel (Landesliga) mit 2:2 Toren getrennt.

Havelwinkel Warnau geht in Führung

Die Partie begann schwungvoll. Schon in der ersten Spielminute gingen die Gäste durch Ricardo Hain in Führung. Das war natürlich ganz nach dem Geschmack von Warnaus Trainer Ralf Franke. In der Folge spielten die Warnauer weiter nach vorn und hatten die eine oder andere gute Möglichkeit.

Hinten offenbarten die Landesligisten aber Schwächen. Eine nutzte Michael Winkelmann, der in der 23. Minute zum 1:1 ausglich.

Franke ist unzufrieden

Da war Franke das erste Mal unzufrieden. Doch sein Team sorgte mit frischer Offensive schnell wieder für bessere Stimmung. Allein die Torausbeute ließ zu wünschen übrig. In der 36. Minute klingelte es zum zweiten Mal für Warnau, Kevin Schmoock hatte getroffen.

Die Freude der Warnauer hielt jetzt nur zwei Minuten an. Wieder war Warnau hinten zu lässig und Markus Becker glich erneut aus (38. Minute).

Vielen Chancen liegen gelassen

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie, was vor allem Franke an der Seitenlinie zwischen Entrüstung und Verzweiflung schwanken ließ. Am Ende blieb es beim Remis. Warnau hatte einige Chancen, die größte ließ kurz vor Abpfiff aber Arneburg liegen.

Nach dem Spiel sagte Franke: „Man sieht, wir haben eine Woche vor dem ersten Punktspiel noch viel Arbeit. Wir müssen hier ganz anders auftreten, ich bin enttäuscht. Wir machen vorn die Tore nicht und laden hinten mit unserem Zweikampfverhalten zum Toreschießen ein. Aber wir haben noch eine Woche Zeit.“

Für sein Gegenüber, Arneburgs neuem Trainer Oliver Nagel, übernahm der jetzige sportliche Leiter Mario Bittner das Wort. „Das war ein super letzter Test. Wir haben uns extra Warnau ausgesucht, weil Liesten ähnlich spielt. Uns ist nach dem Test vor dem nächsten Spiel nicht bange.“

Rot-Weiß Arneburg: Tobias Maier - Markus Becker, Julien Maier, Niklas Riehn, Christian Nix, Christian Beer, Michael Winkelmann, Andreas Voigt, Markus Bensberg, Daniel Michaelis.

SV Havelwinkel Warnau: Lucas Ezequiel Vicentin - Martin Buricke, Ricardo Hain, Wilhelm Schulz, Jürgen Betker, Christian Bresigke, Stefan Heinrich, Mirko Keiper, Yuri Souza, Roman Arndt (46. Sascha Walther), Kevin Schmoock (46. Torsten Maier).

Torfolge: 0:1 Ricardo Hain (1.), 1:1 Michael Winkelmann (23.), 1:2 Kevin Schmoock (36.), 2:2 Markus Becker (38.).