Die erste Männermannschaft des TuS Siegfried 09 Wahrburg (Fußball-Landesklasse) hat den Trainingsauftakt offiziell vollzogen.

Wahrburg l Einige Spieler sind zwar schon seit etwa drei Wochen ständig im Einsatz und trainieren, aber richtig offiziell beginnt für den Vertreter der Landesklasse aus Wahrburg die Übungseinheiten erst seit Dienstag.

Mannschaft zum ersten Training fast vollzähli

Zum ersten Training erschien fast die gesamte Mannschaft. Es fehlten lediglich aus beruflichen Gründen Jonas Kirchner, Marcel Werner und Davide Epiboli.

Dabei waren auch die Neuzugänge. Einige kamen schon in der Winterpause, waren aber durch die Corona-Krise wenig oder überhaupt noch nicht im Einsatz. Neu im Team von Cheftrainer Robert Riep sind: Lucas Brandt (im Winter vom Möringer SV), Steven Wittrien (im Winter von der SG Wittenmoor/Uchtspringe), Patraz Koshha (im Winter von Weiß-Blau Stendal), Robin Kroschel (im Sommer vom TuS Schwarz-Weiß Bismark) und Tobias Heyder (im Sommer von Blau-Gelb Goldbeck).

Bilder Berühmt, berüchtigt: Laufeinheiten zum Trainingsauftakt beim TuS Wahrburg am Dienstagabend auf dem Nebenplatz. Foto: Frank Kowar



Erste harte Trainingseinheiten bei einsetzendem Regen, in dieser Szene mit Marvin Gast. Foto: Frank Kowar



Die Trainerkabine soll verlegt werden. Die erste Mannschaft leistete dazu einen Arbeitseinsatz. Foto: Frank Kowar



Vorstandsmitglied Steffen Brandenburger hielt traditionell die Eröffnungsrede. Foto: Frank Kowar



Trainer Robert Riep beobachtet die Einheiten ganz genau. Foto: Frank Kowar



Weikert und Wennrich haben den Verein verlass

Abgemeldet aus dem Stamm der ersten Männermannschaft haben sich Toni Weikert und Pascal Wennrich, die es zum Kreisoberliga-Aufsteiger Viktoria Uenglingen zog.

Zum Trainer-Team gehört künftig Michael Fraaß (Co-Trainer), der viele Jahre aktiv höherklassig spielte.

19 Feldspieler plus zwei Torhüter

Weiterhin wird sich Klaus Schmidt (hatte zum Trainingsauftakt Geburtstag und war im Urlaub) um die Torhüter kümmern. Insgesamt zählt der Kader der ersten Mannschaft jetzt 19 Feldspieler plus zwei Torhüter.

Im Wahrburger Reserveteam sind zudem noch etwa 20 Spieler gemeldet. Die dritte Vertretung des Vereins wurde zurückgezogen.

Neustart nach Verletzungen für einige Spieler

Einige Spieler, unter anderem Martin Köhn, waren lange verletzt, so dass die Saison 2020/21 für sie auch eine Art Neustart ist.

Die Ansprache zum Trainingsauftakt hielt in Anwesenheit des Vorsitzenden Marco Friedrich traditionsgemäß Vorstandsmitglied Steffen Brandenburger: „Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht und wünsche allen eine verletzungsfreie Saison. Eine Zielstellung möchte ich heute noch nicht nennen. Wir wollen gut in die Saison kommen, dann sehen wir weiter.“

Hygienekonzept in Bearbeitung

Er verwies zudem auf das Hygienekonzept, an dem der Vorstand noch feilt und das es umzusetzen gilt.

Danach war Chef-Trainer Robert Riep an der Reihe, der bei einsetzendem Regen die ersten Lauf- und Trainingseinheiten leitete.

Gearbeitet, und nicht nur trainiert, haben die Spieler aber schon in den Tagen zuvor. Die Trainerkabine auf dem Hauptplatz soll umgesetzt werden. Dazu wurden Steine und Rasen bearbeitet beziehungsweise in Zusammenarbeit mit dem Platzwart verlegt.

Nachwuchsarbeit wird forciert

Froh ist der TuS Wahrburg auch, dass er, wie derzeit nicht viele Vereine, noch eine A-Juniorenmannschaft in der Hinterhand hat. Zudem wird noch ein E- und D-Juniorenteam gemeldet.

„Schade, dass wir kein C-Team mehr zusammen bekommen. Es ist natürlich nicht immer einfach, auch fehlen uns Nachwuchstrainer“, sagt Brandenburger, der in dieser Beziehung etwas neidisch auf den Ortsnachbarn Post Stendal schaut: „Dort wird eine hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet. Post ist uns da zwei, drei Jahre voraus“.

Testspiel gegen den Post SV Stendal

Nach dem Trainingsauftakt geht es jetzt mit den Übungsstunden zweimal die Woche beim TuS Wahrburg weiter. Am 17. Juli (19 Uhr) steht das erste Testspiel gegen den Post SV Stendal auf dem Plan.

Weitere Tests (Termine und auch Gegner werden noch zeitnah festgelegt) sollen später folgen.

Klar ist aber auch, in Wahrburg wurde die Mannschaft in den vergangenen Jahren kontinuierlich umgebaut. Man spricht zwar von einem einstelligen Tabellenplatz, aber mit Rang sechs wäre in Wahrburg bei diesem Kader wohl niemand zufrieden.