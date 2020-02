In der Fußball-Landesliga Nord hat der Möringer SV sein Heimspiel gegen Blau-Weiß Niegripp gewonnen.

Möringen l Der Möringer SV hat sich in der Fußball-Landesliga Nord zu einem 3:1 gegen das Schlusslicht Blau-Weiß Niegriepp gequält. Eine Glanztat von Torhüter John Ziesmann rettete den Erfolg kurz vor Schluss, den Aaron Kaul mit seinem Treffer in der Nachspielzeit endgültig eintütete.

„Hätte einer vor zwei, drei Jahren gesagt, das hier war heute Landesligafußball, wäre er wohl nur müde belächelt worden. Man hat gesehen, wo beide Mannschaften in der Tabelle stehen. Mit dem Wetter war es sicher eine Glückslotterie. Doch in manchen Freundschaftsspielen war mehr Pfeffer drin, als in dieser Partie. Wichtig waren letztlich die drei Punkte“, resümierte Trainer Philipp Dieckmann das Match.

Führung für den Möringer SV

Eigentlich begann für den Gastgeber alles nach Plan. Schon nach wenigen Augenblicken drang Philip Lauck gefährlich vor das Tor, doch die Gäste klärten diese Situation. In der vierten Minute folgte ein Spiegelbild. Lauck entwischte erneut auf rechts, legte quer zu Kevin Beyer, der mühelos zum 1:0 einschob. Mit dem Wind im Rücken fingen sich die Gäste schnell. Einen ersten Schuss von Marcus Schlüter parierte Torwart Ziesmann. Doch wiederum Schlüter entwischte in Minute 13 der Möringer Abwehr, legte zu Christoph Ackmann, der die Kugel in den Winkel zum 1:1 parkte.

Das Tor brachte die Hausherren aus dem Konzept. Unnötige Fehler oder Querschläger brachten Gefahr. Auf Torwart Ziesmann war aber Verlass. Bei Gegenangriffen jubelten die Möringer zweimal, doch beide Mal hatte der Assistent die Fahne oben – Abseits. Mit dem Pausenpfiff verhinderte Ziesmann gegen Justin Schaffrath den Rückstand.

Es musste sich nach der Pause was ändern. Zunächst prüfte Lauck den guten Gästetorwart Steffen Rateike. Eine starke Vorlage von Aaron Kaul zu Philipp Kühne vollendete Lauck dann zum 2:1.

Chancen für den Möringer SV

In der Folge versäumten es die Gastgeber aber, den Sack zu zumachen. Lauck mit einer Doppelchance (69.), Huch, Torwart pariert, und anschließend Klärung auf der Linie und Ehrecke, dem frei vor dem Kasten der Ball versprang, vergaben die Entscheidung. Kurz vor Ende gab es die dicken Chancen für Gästespieler Maximilian Kramer. Zunächst köpfte er klar vorbei (87.). Nur eine Minute später scheiterte er am stark reagierenden Schlussmann Ziesmann. Schließlich brachte Aaron Kaul mit einem Lupfer zum 3:1 die Miete ein.

Statistik

Möringer SV: John Ziesmann, Fabian Ehricke, Axel Jaeger, Armin Eggert, Steffen Kumpe (75. Niklas Wendt), Kevin Beyer, Scott Ziesmann, Philip Lauck, Aaron Kaul, Philipp Kühne, Patrick Huch (82. Jonas Gödecke)

SG Blau-Weiß Niegripp: Steffen Rateike, Marco Westhause, Steven Plünnecke, Florian Müller, Steven Zeuch, Andre Wittpahl, Marcus Schlüter, Franz Josef Möser, Christoph Ackmann (65. Danny Lindenblatt), Justin Schaffrath (83. Oliver Blum), Paul Sandmann (79. Maximilian Kramer)

Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg) - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Kevin Beyer (4.), 1:1 Justin Schaffrath (13.), 2:1 Philip Lauck (55.), 3:1 Aaron Kaul (90.)