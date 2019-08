Der HV Lok Stendal hat einen Neuzugang für die kommende Spielzeit geworben.

Stendal l Durch eine starke Rückserie mit etlichen Erfolgen in der eigenen Sporthalle sicherten die Handballmänner des HV Lok Stendal in der vergangenen Spielserie den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nord ab.

Seit etwa zwei Wochen stehen sie im Training mit Blick auf eine neue Saison in der zweithöchsten Spielklasse des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Zunächst wurden etliche Laufeinheiten absolviert und am Donnerstag im Waldbad Wischer trainiert. Am kommenden Dienstag steht das erste Hallentraining der Vorbereitunsperiode an.

In erster Linie streben die Kreisstädter auch in der kommendem Pflichtspielserie den Klassenerhalt an.

Kader ohne große Veränderungen

Der Stendaler Mannschaftskader hat sich in nur geringem Maße verändert. Nach langen Jahren bei der HSG Osterburg ist Keeper Frank Götzky, allgemein nur „Ötzi“ genannt, praktisch zu seinen Wurzeln nach Stendal zurückgekehrt.

Auf die Dienste von Rückraumspieler Fabian Hepper werden die Altmärker in kommenden Zeiten sicherlich weitestgehend verzichten müssen. Sein Lebens-Mittelpunkt ist nunmehr das Bundesland Bremen.

Das erste Serien-Punktspiel bestreiten die Stendaler um ihr Trainerteam Frank Ziekau/Jörg Schulze am 1. September (Sonntag) mit einem regionalen Derby daheim gegen den Zweiten der Vorsaison, die HSG Aktmark West.

Zuvor stehen die Teilnahme am Eike-Schmidt-Gedenkturnier in Irxleben (10. August) und ein Auswärts-Testspiel am 24. August beim PHV in Wittenberge an.