Einen 29:23-Erfolg haben die Handballfrauen der SG Seehausen in der 2. Nordliga gegen Chemie Genthin eingefahren.

Seehausen l Nachdem das Seehäuser Team in der 2. Nordliga der Handballfrauen zuletzt sowohl beim Unentschieden im Derby gegen Osterburg als auch bei der deutlichen Niederlage beim Tabellenletzten Klötze erhebliche Schwächen im Spielaufbau und Angriff zeigte, wurde in den letzten Trainingseinheiten viel in Sachen Spielgeschwindigkeit getan.

Klare Führung SG Seehausen

Das zeigte die SG-Mannschaft auch gleich in den ersten fünf Minuten. Bevor das Gästeteam sich versah, stand ein 5:0 auf der Anzeigetafel.

Bis zum 15:10 in der 25. Minute entwickelte sich anschließend ein ausgeglichenes Spiel mit unterhaltsamen fairem Handball von beiden Seiten. Die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte gehörte dann wieder dem Heimteam, welches sich nach Toren von Malene Sohst, Sophie Bergemann und Madlen Moritz mit 18:11 eine ruhige Halbzeitansprache sicherte.

Sieg gerät nicht in Gefahr

Obgleich die Begegnung in der zweiten Halbzeit merklich an Schwung verlor, geriet der deutliche SG-Heimsieg nie in Gefahr. Bis zum 29:19 in der 57. Minute sah es auch nach einem ausgesprochen deutlichen Ergebnis aus. In den letzten vier Minuten des Spiels zeigte das Seehäuser Team wieder die Schwächen der letzten Begegnungen (vorn technische Fehler oder schlechte Würfe, hinten zu zaghaft und körperlos in der Abwehr). So betrieb Genthin noch Ergebniskosmetik zum Endstand von 29:23.

Die vor der Begegnung übergebenen neuen Trikots haben ihre erste Bewährungsprobe jedenfalls bestanden. Durch diesen Heimsieg haben die Nordaltmärkerinnen den dritten Tabellenplatz im Liga-Klassement zurück erobert.

SG Seehausen: Chantal Bartz - Saskia Mindermann (3), Michele Kühn (1), Anita Berlin (3), Malene Sohst (1), Aimee Preuschoff (6), Madlen Moritz (9), Anna Kusch, Lara Bergemann (5), Sophie Bergemann (1).