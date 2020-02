In der 2. Handball-Nordliga der Frauen hat die Mannschaft der SG Seehausen überraschend bei Schlusslicht VfB Klötze verloren.

Klötze/Seehausen l Der Gastgeber holte sich durch ein 21:17 (10:8) den ersten Saisonsieg.

Saskia Mindermann brachte die Seehäuser Mannschaft mit 1:0 in Führung. Doch die Klötzerinnen konterten und lagen in der 13. Minuten dieses zu Beginn sehr trefferarmen Spiels mit 4:2 vorn. Die Führung bauten sie auf 10:6 aus, ehe Seehausens Aimee Preuschoff bis zur Halbzeitpause noch zwei Treffer zum Stand von 10:8 gelangen.

Im zweiten Spielabschnitt wollten die Gäste natürlich die Wende in dieser Begegnung herbei führen. Sie lagen auch zu Beginn der zweiten 30 Minuten dreimal knapp in Front. Danach aber wechselte die Führung wieder zum Gastgeber. Der lag in der 55. Minute 19:15 vorn und gab den Vorsprung nicht mehr ab.

Statistik

SG Seehausen: S. Bergemann - Bartz 1, Mindermann 5, Minkwitz, Berlin 1, Sohst 1, Aimee Preuschoff 7, Moritz 2, L. Bergemann.