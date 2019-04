Der KKV Stendal hat an den Landesmeisterschaften der U14 und U18 teilgenommen.

Stendal l Mit großen Erfolg haben die Nachwuchskegler des KKV Stendal auf den Kegelbahnen im Spielbezirk Wittenberg an den diesjährigen Landesmeisterschaften der U14 und U18 teilgenommen.

Am Sonnabend starteten, die über die Kreismeisterschaften qualifizierten Sportler, in die Einzelwettbewerbe und am Sonntag wurden die Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen.

Beese mit gutem Start

Die Mädchen und Jungen der U14-Jugend gingen auf der anspruchsvollen Bahn in Zahna an den Start. Gleich im ersten Durchgang legte Mattis Beese (Klädener SV) 773 Holz vor. Diese Zahl sollte nur noch vom späteren Sieger Maurice Bläß aus Ilsenburg mit 776 Holz überspielt und von Sammy Krause aus Süplingen eingestellt werden. Im Stechen um Platz zwei unterlag Mattis zwar, wurde aber bei seiner ersten LM-Teilnahme mit Bronze belohnt.

Weitere gute Platzierungen erreichten Quentin Schild (ESV Lok Stendal, 755 Holz, 6. Platz), Lucas Hilscher (Klädener SV, 755 Holz, 7.) und Lennard Laute (Goldbeck, 735 Holz, 9.). Bei den Mädchen der U14 fiel die Entscheidung erst im letzten Durchgang. Emely Hanke (ESV Lok Stendal, 775 Holz) sicherte sich ihren ersten Landesmeistertitel im Einzel vor Emily Wiedenbach (Heudeber, 768) und Maria Hönicke (Kropstädt, 764). Mit 715 Holz kam Angelina Thieß (Klädener SV) auf Rang zwölf ein.

Quali für die DM in Husum

Emely und Mattis qualifizierten sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die Ende Mai in Husum stattfinden.

Die U18-Jugend spielte zeitgleich in Reinsdorf die Medaillen aus. Hier errang bei den Mädchen Lisa Pagels (Kläden, 911 Holz) den Vize-Landesmeistertitel. Mit Jana Kemper-Kohlhase (Kläden, 4. Platz, 895), Luise Mai (Kläden, 5. Platz, 893 Holz), Juliane Ziemek (Goldbeck, 10. Platz, 872 Holz) und Jasmin Wiechert (Kläden, 13. Platz, 855 Holz) waren die weiteren Vertreterinnen unseres Kreises gut platziert.

Im Einzelwettkampf der männlichen U18 gingen die Medaillen alle an den Gastgeber. Die Spieler des KKV Stendal landeten im Mittelfeld (Johannes Hirsch, Werben, 869 Holz, 7. Platz; Yann Stiller, Goldbeck, 862 Holz, 10. Platz; Richard Mai, Kläden, 851 Holz, 11. Platz)

KKV Stendal überzeugt als Team

Bei den Mannschaftsentscheidungen errang der KKV Stendal zwei der vier zu vergebenen Titel. Die U18–Mädchen sowie die U14-Jungen gewannen ihre Konkurrenz aufgrund ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Dafür wurden auch sie mit der Teilnahme an den DM belohnt.

Für die mU18 reichte es für den Vize-Meister. Sie mussten sich nur dem Gastgeber geschlagen geben.

Die Mädchen der U14 mussten in dieser Saison einige altersbedingte Abgänge verkraften und starteten somit einen Neuanfang. Der amtierende Deutsche Mannschaftsmeister kam auf den vierten Rang ein.