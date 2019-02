Siegerbild U 14 m: Ben Koetzsche (5.), Mattis Beese (4.), Quentin Schild (2.), Lucas Hilscher (1.), es fehlt Lennard Laute (3., von links). Foto: Lutz Schnabel

In der 2. Bohlekegeln-Bundesliga tritt der Stendaler KC am kommenden Spieltag in Berlin an.

Stendal l Am Sonnabend spielen die Altmärker bei der SG Union Oberschöneweide II und einen Tag später bei Sparta/KSG Berlin. Besonders die Anreise zu Union Oberschöneweide II dürfte für die Altmärker ein Abenteuer werden. Sie spielen am Sonnabend im Sportzentrum Kollwitzstraße, ganz in der Nähe (etwa 100 Meter entfernt) des Union-Stadions. Und die Unioner haben in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonnabend ein Heimspiel gegen Sandhausen. Da müssen sich die Stendaler durch die Union-Fans kämpfen. Die Altmärker werden deshalb etwas eher anreisen. „Das wird nicht einfach, wenn wir die Spielstätte rechtzeitig erreichen wollen, aber wir werden das schon packen“, sagt Marcel Borsch, Kapitän des Stendaler KC. Bilder Siegerbild U 18 w: Jasmin Wiechert (5.), Jana Kemper-Kohlhase (4.), Lisa Pagels (2.), Juliane Ziemek (1.), Luise Mai (3., von links). Foto: Lutz Schnabel

Stendaler KC mit vielen Ausfällen Große Sorgen bereitet ihm zudem die Aufstellung. Steffen Hill (private Gründe) wird beide Tage ausfallen. Auch Karsten Soisson (private Gründe) steht am Sonnabend nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Tom Matysiak ist ebenfalls ungewiss. So könnte Stendal am Sonnabend mit Klaus Borsch, Marcel Borsch, Christian Krakow, Thomas Zimmermann, René Moses und Uwe Teichert beginnen. Am Sonntag ist dann Soisson für Moses denkbar. Trotz der Ausgangslage wollen die Altmärker nichts in der Hauptstadt abschenken. „Wir wollen aus Berlin schon was mitnehmen“, erklärte der SKC-Kapitän. Klar ist aber auch, das große Augenmerk wird auf die Heimspiele gelegt. „Die müssen wir gewinnen, damit nach unten in der Tabelle nichts anbrennt“, erklärt Borsch. Nach der fünften Runde stehen nunmehr auch die Bohlekegeln-Kreismeister in den verschiedenen Altersklassen fest. Kreismeisterschaft des Nachwuchses In der U14 männlich gab es einen erwarteten Einlauf. Neuer Kreismeister ist Lucas Hilscher vom Klädener SV. Er spielte in der fünften Runde seinen Streichwert. Bei diesem fünften Turnier in Stendal gab es einen Heimsieg für Quentin Schild vom ESV Lok. Lennard Laute von Blau-Gelb Goldbeck fehlte bei dieser Veranstaltung und hat damit nicht mehr um Platz zwei eingreifen können. In der Endabrechnung folgten vier weitere Klädener Teilnehmer. Es gibt insgesamt vier Einzelstartplätze für die Landesjugendmeisterschaften. Stechen um Silber In der Altersklasse U18 weiblich gab es einen Dreikampf um den Titel, mit dem besten Ende für Juliane Ziemek von Blau-Gelb Goldbeck. Ein Stechen war um Platz zwei und drei notwendig. Es gewann Lisa Pagels vor Luise Mai (beide Klädener SV). Auch die Ränge vier und fünf gab es für weitere Klädenerinnen.

